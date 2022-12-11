美加主要輸油管Keystone破裂泄漏　9年來最嚴重　清理或需數年

美國基斯通（Keystone）輸油管12月7日破裂，逾1.4萬桶原油付諸溪流，引發美國9年來最嚴重石油泄漏事故，而且已超過同一管道系統以往發生的泄漏的總和。



英媒10日報道，美國基斯通輸油管7日在行經堪薩斯州華盛頓縣一條小溪的部份發生泄漏事故，超過1.4萬桶石油流入堪薩斯州東北部一條小溪中，損失超越同一管道過往泄漏總和。有關情況打擊對當地一所主要儲油中心庫存，並造成兩家煉油廠供應大減。

輸油管已在當日晚上關閉，目前尚未確定重開日期。當局正調查事故原因。

應急人員已在事故發生後開展清理工作。加拿大能源公司TC Energy與美國環境保護局（EPA）表示，泄漏目前已得到控制，TC Energy已在管道破裂點約6.4公里外溪流建造土壩，以免石油流向下游。

有環保人士指出，焦油砂油比原油更重、毒性更大，而且更會沉入水中。來自美國歷史最悠久、規模最龐大的草根環境組織山嶺俱樂部（Sierra Club）的成員皮斯托拉（Zack Pistora）表示，或需數月以至數年時間，才足以了解事故的破壞程度，將污染區域完全清理。

基斯通輸油管為加拿大向美國伊利諾伊、俄克拉荷馬及德州輸油的主要管道，日均輸油約60萬桶。