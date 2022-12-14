被指涉貪南非總統拉馬福薩　避過國會彈劾調查

南非國會12月13日投票決定是否對總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）進行彈劾調查。最終在出現214票反對彈劾、148人支持彈劾，以及2人棄權的情況下，他逃過一劫。



南非國會合計有400席，拉馬福薩領導的執政黨非洲人國民大會（ANC，非國大）佔據230席。法媒稱黨內對他爆出醜聞看法分歧，不排除有人可能倒戈，導致他有可能面臨彈劾。惟非國大成員最終還是支持拉馬福薩的多。

議長最後宣布，國會將不會推進彈劾程序。

在148名支持彈劾的議員中，有5人是非國大成員。

拉馬福薩6月被揭其私人農場2年前失竊，但他並未報案，而是選擇派保鑣追查，並向竊賊支付封口費。外界質疑那些錢的來源是否涉及洗黑錢。

前國家安全局局長、前總統祖馬（Jacob Zuma）的盟友弗雷澤（Arthur Fraser）6月舉報拉馬福薩貪污，聲稱農場被偷走至少400萬美元（約3,120萬港元）現金。拉馬福薩稱涉案金額值58萬美元（約452萬港元）且為合法收入，並否認有任何不當行為。

將迎來非國大的黨魁選舉的拉馬福薩，在避過被國會彈劾後在選戰中處於較有利位置。選舉會在16日舉行。他亦將出戰2024年的大選，尋求連任。