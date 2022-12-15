中國外交部：美國已成多邊貿易體制的破壞者

外交部發言人汪文斌主持今天（15日）舉行的例行記者會。有記者提問：14日，世貿組織在日內瓦舉行會議，審議美國貿易政策。中國、歐盟、俄羅斯等多個成員對美國堅持「美國優先」、罔顧多邊貿易規則、實施單邊主義、推動「脫鈎」「斷鏈」、擾亂全球產業鏈的做法提出批評。發言人對此有何評論?



汪文斌表示，中方注意到有關報道。中國常駐世貿組織大使李成鋼已在美國貿易政策審議會議上發言闡述中方立場。

汪文斌說，中方想指出的是，美國一方面高呼公平競爭，另一方面通過大規模歧視性補貼幫助本國產業獲取競爭優勢，有關出口管制措施在偏離國際社會廣泛認同的軌道上越走越遠。美國拒不執行大量已經生效的爭端解決裁決，繼續依據其國內法特別是所謂的「301條款」加征單邊大規模高關稅，挑動「脫鈎」「斷鏈」「友岸外包」，還濫用「長臂管轄」，脅迫其他世貿成員遵守美國內法。

汪文斌指出，美國已成為多邊貿易體制的破壞者、產業政策雙重標準操縱者、全球產業鏈供應鏈擾亂者和單邊主義霸凌行徑集大成者。各國紛紛對美國的單邊主義、保護主義說不，說明公道自在人心。美國應糾正錯誤，遵守世貿組織規則，切實維護多邊貿易體制的權威性，早日真正回歸多邊主義大家庭。