國際能源署：若不轉向低碳經濟　今年全球煤炭用量或創新高

國際能源署警告，如果不採取更多行動轉向低碳經濟，全球今年的煤炭使用量或創歷史新高，並在未來幾年持續保持高位。



國際能源署（IEA）星期五（12月16日）公布的報告估計，2022年全球煤炭發電量將上升到約10.3太瓦（terawatt），煤炭使用量將增長1.2％，首次超過80億噸，創下自2013年以來最高紀錄。

煤炭產量則預計將增長5.4％，達到83億噸左右，也達歷史新高。報告指出，全球的煤炭產量將在2023年達到峰值，到2025年會開始下降到2022年的水平以下。

煤炭使用量陡增的成因源於能源供需失衡。在供給端，俄烏戰爭導致油價飆漲和供應中斷；而在需求端，部份地區因極端天氣如熱浪和乾旱增加了對電力的需求。在多種因素綜合影響下，部份國家轉而使用相對便宜的煤炭，進而推升了煤炭需求。

國際能源署預計，對煤炭需求增幅最大的是印度，增長可能達到7％，其次為歐盟的6％，以及中國的0.4％。

國際能源署能源市場和安全部門負責人貞森惠佑（Keisuke Sadamori）說：「世界正接近化石燃料使用的高峰，煤炭將是第一個下降的，但我們還未達高峰。」

世界三大煤炭生產國中國、印度和印度尼西亞都在今年創下最高生產紀錄，並賺取了高額利潤，但沒有跡象表明，投資市場將增加對出口驅動型煤炭項目的投資。

報告解釋說，這樣的趨勢反映了投資者和礦業公司對煤炭的中期和長期前景持謹慎態度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

