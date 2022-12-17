菲共創辦人錫松逝世　享壽83歲

菲律賓共產黨領袖錫松星期五（12月16日）晚上在荷蘭一家醫院去世，享年83歲。



綜合路透社和法新社報道，菲律賓共產黨星期六（17日）在官網發表聲明說，星期五晚上8時40分，錫松（Jose Maria Sison）在被軟禁的烏德勒支市（Utrecht）一家醫院去世。聲明未說明錫松被禁閉的原因。聲明說：「菲律賓無產階級和勞苦大眾，對他們的老師和指路明燈的逝世感到悲痛。」

流亡荷蘭的錫松是菲共創始人。菲共的新人民軍（NPA）一直在發動武裝叛亂，是世界上持續時間最長的叛亂之一。新人民軍與菲律賓政府之間的衝突，已造成4萬多人死亡。

菲律賓已故前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）1986年被人民推翻。老馬可斯倒台後，錫松從監獄中獲釋，自1980年代末以來一直生活在歐洲。2002年，錫松被列入美國恐怖分子名單，他因此無法旅行。

杜特爾特（Rodrigo Duterte）2016年上台後，誓言要結束與新人民軍的衝突，但談判期間叛軍襲擊不斷，杜特爾特放棄和平計劃。杜特爾特1960年代在馬尼拉一所大學求學時，曾是錫松的學生。

新人民軍在1980年代鼎盛時期擁有多達2萬5000名武裝人員，目前僅剩不到2000人。

錫松去世後，菲律賓國防部呼籲剩餘的菲共支持者「背棄共產黨的暴力和虛假意識形態」。聲明說：「菲律賓和平的最大絆腳石已經消失；現在讓我們給和平一個機會。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

