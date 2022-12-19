美國會騷亂｜眾議院料將歷史性建議司法部起訴特朗普 影響深遠
關於2021年1月6日美國會大樓的暴動案，美國眾議院「1月6日委員會」的調查工作已來到尾聲。委員會認為前總統特朗普（Donald Trump）涉煽動暴亂的責任，料將建議司法部門對特朗普提出刑事起訴。
無論司法部最終決定如何，國會委員會正式向司法部轉介其建議的控罪，都會寫入美國歷史。那些海量的訪問內容、持續一整個夏季的、戲劇性的聽證會舉行過後，有關問責已是擺在眾人眼前。這個的歷史性舉措，也將為未來的美國選舉留下烙印。
建議控罪
「1月6日委員會」會在美國時間12月19日進行最後一次會議。在這個會議上，7名民主黨人和2名共和黨人料將建議對特朗普提出刑事指控，並可能對協助他發起多方面施壓運動以圖推翻2020年大選結果的同夥和工作人員提出刑事指控。
美聯社19日引述議員稱，報告的一部份在美國時間19日公布。完整報告預計21日發布。
委員會的建議只是象徵式的建議，因立法部門不能干預司法部門的工作，但是國會提出的調查證據與意見，司法部門會列入參考。不過那些建議最終會變成什麼，外界現時也無從得知，因為是否對特朗普提出起訴，是由司法部作最終決定。
委員會進行正式的建議美國司法部長加蘭（Merrick Garland）以及獲司法部任命的特別調查官史密斯（Jack Smith）平添壓力，他們正就國會騷亂案，以及特朗普的其他行徑進行調查。
路透社19日引述一些報道稱，建議司法部進行的提供，包括妨礙國會的正式程序、陰謀詐騙美國和叛亂。首次報道有關指控的是英國《衛報》以及美國政治新聞網站《政治報》（Politico），它們都是引用未具名的消息。
隨着共和黨人2023年1月起獲得眾議院控制權，委員會2023年1月3日解散。
自2021年7月成立以來，成員已進行1,000多次訪問、10次公開聽證會，收集逾100萬份文件。在它取得大量證據後，委員會成員理直氣壯地宣布：特朗普該為暴動案負責。
委員會10月對特朗普發出傳票，要求他到場作證以及提供文件，但在12月11日入稟佛州聯邦法院，尋求阻止傳票生效。