美國會騷亂｜眾議院歷史性建議司法部起訴特朗普　影響深遠

關於2021年1月6日美國會大樓的暴動案，美國眾議院「1月6日委員會」的調查工作已來到尾聲。委員會認為前總統特朗普（Donald Trump）涉煽動暴亂的責任，於12月19日投票一致建議司法部門對特朗普提出4項刑事起訴。



國會委員會正式向司法部轉介其建議的控罪，都會寫入美國歷史。那些海量的訪問內容、持續一整個夏季的、戲劇性的聽證會舉行過後，有關問責已是擺在眾人眼前。這個的歷史性舉措，也將為未來的美國選舉留下烙印。

圖為2021年6月5日，美國前總統特朗普在美國北卡羅來納州舉行的北卡羅來納州共和黨大會晚宴上發表講話後，以握拳回應在場人士掌聲。（Reuters）

建議控罪

「1月6日委員會」在美國時間12月19日進行最後一次會議。在這個會議上，7名民主黨人和2名共和黨人建議對特朗普提出刑事指控，罪名包括妨礙官方程序、詐騙美國、作虛假聲明和為騷亂提供支援及安慰。

美聯社19日引述議員稱，報告的一部份在美國時間19日公布。完整報告預計21日發布。議員可能還對協助他發起多方面施壓運動以圖推翻2020年大選結果的同夥和工作人員提出刑事指控。

委員會的建議只是象徵式的建議，因立法部門不能干預司法部門的工作，但是國會提出的調查證據與意見，司法部門會列入參考。不過那些建議最終會變成什麼，外界現時也無從得知，因為是否對特朗普提出起訴，是由司法部作最終決定。

委員會進行正式的建議美國司法部長加蘭（Merrick Garland）以及獲司法部任命的特別調查官史密斯（Jack Smith）平添壓力，他們正就國會騷亂案，以及特朗普的其他行徑進行調查。

路透社19日引述一些報道稱，建議司法部進行的提供，包括妨礙國會的正式程序、陰謀詐騙美國和叛亂。首次報道有關指控的是英國《衛報》以及美國政治新聞網站《政治報》（Politico），它們都是引用未具名的消息。

美國會暴動：圖為2021年1月6日美國華盛頓的國會大樓外，警方施放催淚氣體，以圖驅散人群。其中一名示威者揮舞寫着「前來佔領它」的「邦聯旗」（Confederate flag），在集會上與國會警察發生衝突。他們希望闖入國會大樓以阻止國會對2020年美國總統大選結果認證。（Reuters）

隨着共和黨人2023年1月起獲得眾議院控制權，委員會2023年1月3日解散。

自2021年7月成立以來，成員已進行1,000多次訪問、10次公開聽證會，收集逾100萬份文件。在它取得大量證據後，委員會成員理直氣壯地宣布：特朗普該為暴動案負責。

委員會10月對特朗普發出傳票，要求他到場作證以及提供文件，但在12月11日入稟佛州聯邦法院，尋求阻止傳票生效。