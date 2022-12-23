北京回應制裁2美國官員　稱粗暴干涉中國內政必將受反制

中國外交部發言人毛寧12月23日在例行記者會上表示，西藏事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。粗暴干涉中國內政必將受到中方堅決反制。



俄羅斯衛星通訊23日引述有記者提問：我們注意到，針對日前美方藉口所謂「西藏人權問題」對兩名中國官員進行非法制裁，中方發布外交部令，對余茂春、托德·斯坦恩兩人採取了反制裁措施，請問中方希望通過此舉向外界傳遞什麼訊息？

毛寧對此表示，美方藉口所謂「西藏人權問題」對中方官員進行非法制裁，有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本准則，中方已對此表明堅決反對並予以強烈譴責。針對美方上述錯誤行徑，中方決定自即日起對長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣的美國前國務卿中國事務顧問余茂春和現國會行政部門中國委員會辦公室副主任斯坦恩（Todd Stein）採取反制措施，有關內容已通過第四號外交部令公布。

發言人強調，西藏事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。粗暴干涉中國內政必將受到中方堅決反制。中方敦促美方撤銷所謂制裁，停止干涉西藏事務和中國內政。

據中國外交部美大司「寬廣太平洋」微信公眾號12月23日發布的消息，中國外交部發布了「關於對余茂春、托德・斯坦恩採取反制裁措施的決定」的命令。命令說，「12月9日，美方藉口所謂「西藏人權」問題，對兩名中方官員進行非法制裁。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第四條、第五條、第六條規定，中方決定對余茂春、斯坦恩等後附《反制裁清單》列明的個人採取以下反制裁措施：一、凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易活動；三、對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。」 決定自2022年12月23日起施行。