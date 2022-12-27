烏外長提條件倡2月開和平峰會　俄「這樣」回應

俄羅斯12月26日表示，俄羅斯從未遵從別人的條件，都是按照自己的目標和常理行事。



烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）26日接受美聯社採訪時稱，烏方希望2月底前舉行和平峰會，最好是在聯合國舉行且由秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）擔任調解人。

庫列巴說：「每場戰爭都會以外交方式結束，戰場上和談判桌上採取的行動導致每場戰爭的結束。」

他表示：「聯合國可能是舉行這次峰會的最佳場合，因為這不是要向某個國家提供幫助，」「這實際上是為了讓所有方都參與進來。」

當被問及會否邀請俄羅斯參加峰會，庫列巴說，莫斯科首先需要在一個國際法庭面臨對其戰爭罪的起訴，只有「通過這種方式，他們才能獲邀到這一步。」

根據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）26日在回答莫斯科是否準備按照基輔的某些條件進行談判的問題時說：「我們從未遵從別人的條件，都是按照我們自己的條件和常理行事。」

聯合國府發言人尼諾－馬丁內斯（Florencia Soto Nino-Martinez）26日稱：「秘書長過去多次說過，只有各方想要他調解，他才能調解」。