日本加強對中國旅客防疫措施　日媒：限制中港澳航班只可用4機場

日本首相岸田文雄12月27日宣布，自12月30日起將加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，包括自中國大陸入境者需接受病毒檢測、限制中國航班增加班次。根據《讀賣新聞》報道，日本的新措施包括與中國大陸、香港、澳門的航班限制只可使用日本4個機場。



《讀賣新聞》指，與中國大陸、香港、澳門之間的航班，將僅限制於使用東京成田、東京羽田、關西、中部機場（名古屋），又指方針是不允許在未來增加任何航班。

目前香港與日本之間的航班不只使用此4個機場，據駐港日本領事館網站顯示，目前與香港有升降航班的日本機場有7個，包括東京成田、東京羽田、關西、中部（名古屋）、北海道新千歲、福岡、那霸機場。

圖為2022年12月8日，日本東京商業區一處設有慶祝聖誕節和新年的戶外燈飾裝飾，吸引遊人及消費者前來觀賞。（Reuters）

岸田文雄27日宣布了加強對從中國入境者的防疫措施，對於從中國大陸赴日及過去7天內去過中國大陸的所有人員，將實施入境時檢測。他表示新冠病毒檢測呈陽性的人員原則上隔離7天，並將限制中國航班增加班次。

讀賣新聞之後指，檢測陽性者原則上隔離7天，若是無症狀者可隔離5天。

岸田文雄又稱，雖然有信息表明感染在中國大陸迅速蔓延，但很難掌握詳細情況，例如政府與民間之間的信息差異很大，焦慮情緒正在增長，他稱「鑑於這種情況，我們決定採取臨時特別措施。」

有關消息傳出之際，正值26日晚中國宣布更新防控政策，國家衞健委26日晚上宣布將新冠肺炎改稱新冠病毒感染，1月8日起會對疫情實施「乙類乙管」總體方案。

「乙類乙管」總體方案包括國際客運航班數量管控措施取消；逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境；根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。