普京訂製金戒指贈獨聯體峰會與會者 網民：仿效《魔戒》？
俄羅斯《生意人報》報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）12月下旬向前來出席獨立國家聯合體（Commonwealth of Independent States）峰會的與會者贈送8枚帶有俄羅斯聯邦標誌的戒指，把第9隻指環留給自己。
戒指上刻有獨聯體的符號和「2023年新年快樂」的銘文，還有一個銘文「俄羅斯」，因為峰會就是在該國舉行的。
8位收到戒指的領袖包括：
白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），
阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev），
哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）
吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov），
塔吉克斯坦總統拉赫蒙（Emomali Rahmon），
土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov），
烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev），
亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）。
9個權力魔戒是托爾金（J.R.R. Tolkien）系列書籍《魔戒》（The Lord of the Rings，又譯作指環王）的關鍵寶物，整個故事情節都圍繞着魔戒構建。其中最為有名的是魔君索倫的至尊寶戒。書中主角們將其摧毀的過程，被改編成電影《魔戒》三部曲。
在《魔戒》的故事中，它們被黑暗勢力的最高統治者索倫用來吸引人們到他身邊。那些拿走戒指的人變成戒靈。9枚戒指被分發給九個人類的王，他們後來都變成戒靈。
有報道稱，普京倘想到《魔戒》這個故事，看懂故事的隱喻，他應不會向與會首腦送戒指，因為背後的意思很不吉利。
有網民聞訊忍不住笑稱，普京是否仿效小說《魔戒》的魔君索倫（Sauron），以戒指控制其盟國。