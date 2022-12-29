普京訂製金戒指贈獨聯體峰會與會者　網民：仿效《魔戒》？

俄羅斯《生意人報》報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）12月下旬向前來出席獨立國家聯合體（Commonwealth of Independent States）峰會的與會者贈送8枚帶有俄羅斯聯邦標誌的戒指，把第9隻指環留給自己。



圖為普京訂製並送予獨立國聯合體的金戒指。

戒指上刻有獨聯體的符號和「2023年新年快樂」的銘文，還有一個銘文「俄羅斯」，因為峰會就是在該國舉行的。

圖為2022年12月26日，左起阿塞拜疆總統阿利耶夫、亞美尼亞總理帕希尼揚、白羅斯總統盧卡申科、哈薩克斯坦總統托卡耶夫、俄羅斯總統普京, 吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫及烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫出席在俄羅斯聖彼得堡舉行的獨立國聯合體峰會。（Reuters）

8位收到戒指的領袖包括：

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），

阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev），

哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）

吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov），

塔吉克斯坦總統拉赫蒙（Emomali Rahmon），

土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov），

烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev），

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）。

圖為2022年12月22日，俄羅斯總統普京在克里姆林宮出席有關推進青年政策的國務院會議，在發表談話時做出手勢。（AP）

9個權力魔戒是托爾金（J.R.R. Tolkien）系列書籍《魔戒》（The Lord of the Rings，又譯作指環王）的關鍵寶物，整個故事情節都圍繞着魔戒構建。其中最為有名的是魔君索倫的至尊寶戒。書中主角們將其摧毀的過程，被改編成電影《魔戒》三部曲。

在《魔戒》的故事中，它們被黑暗勢力的最高統治者索倫用來吸引人們到他身邊。那些拿走戒指的人變成戒靈。9枚戒指被分發給九個人類的王，他們後來都變成戒靈。

在《魔戒》系列電影中索倫的眼睛。（《魔戒》劇照）

有報道稱，普京倘想到《魔戒》這個故事，看懂故事的隱喻，他應不會向與會首腦送戒指，因為背後的意思很不吉利。

有網民聞訊忍不住笑稱，普京是否仿效小說《魔戒》的魔君索倫（Sauron），以戒指控制其盟國。