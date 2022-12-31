榮休教宗本篤十六世逝世　終年95歲

撰文：成依華
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梵蒂岡發言人宣布，天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）12月31日逝世，終年95歲。

發言人透過聲明表示「我懷悲痛心情通知各位，榮休教宗本篤十六世於今天上午9時34分在梵蒂岡的Mater Ecclesiae修道院逝世。我方將盡快提供更多信息。」

本篤十六世在2013年讓位，他是近600年來首位主動退位的教宗，之後一直在梵蒂岡居住。

本篤十六世病重的消息之前已傳出，天主教教宗方濟各（Pope Francis）12月28日表示，榮休教宗本篤十六世病重，呼籲信眾祈禱。梵蒂岡稱，本篤十六世的健康狀況在數小時內突然惡化，指情況仍然受控。

方濟各當時稱「我想請大家為本篤十六世舉行特別禱告，他默默地支持着教會，讓我們記住他，他病得很重（very sick），在對教會的愛見證下，求主安慰和支持他，直至生命結束。」

圖為榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）2020年6月在德國慕尼黑（Reuters）

Netflix在2019年的電影《教廷白煙》 （The Two Popes）是講述本篤十六世與方濟各之間的故事。

近年不時傳出本篤十六世身體虛弱的消息，他曾在2018年時向傳媒稱「我只能說，在身體機能逐漸衰退時，我的內心已經踏上歸家的朝聖之旅。」

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