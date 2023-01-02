馬來西亞2少女球員遭教練掌摑　教育部將晤家長並調查

馬來西亞一名排球教練2022年12月16日帶領一隊由14歲以下少女組成的排球隊參加比賽，他期間當眾掌摑2名在比賽期間有失誤的少女球員。主辦方的直播影片將此事拍攝下來，影片在網上流傳。教育部1月2日稱正調查，並會與被掌摑少女的家長會面。



涉事排球教練2022年12月16日帶領馬六甲隊（Melaka）在柔佛州（Johor）參加2022年馬來西亞青年U14排球錦標賽（2022 Malaysia Youth U14 Volleyball Championship，暫譯）。

馬來西亞新聞網站The Vibes於1月1日稱，在馬六甲隊對柔佛州隊的第一局賽事中，馬六甲隊以11比16落後，馬六甲隊排球教練其後在休息時間掌摑2名少女球員。

從Twitter流傳的影片可見，馬六甲隊排球教練掌摑2名少女球員，其後有其他隊員為她們送上瓶裝水，並拍肩安慰她們。

青年及體育部長楊巧雙（Hannah Yeoh）1月1日在Twitter上轉發The Vibes的報道，並批評馬六甲隊排球教練的行為是錯誤的。她表示已與教育部長法德利娜（Fadhlina Sidek）對話，她們都正收集更多與此事有關的訊息。

教育部1月2日發聲明指，他們會繼續調查此事，若證實教練犯錯，會對他採取適當的行動。教育部會與被掌摑少女的家長會面，以取得更多資料。

教育部也指出，倘警方接獲相關報案，部門將全力配合調查。

該國排球總會1日晚宣布，已成立調查小組徹查，而涉事教練已被暫停參與所有與排球賽事有關的活動。