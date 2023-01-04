Tesla墮崖撞毀變廢鐵　車上4人竟大難不死

美國加州沿海公路驚傳一輛特斯拉（Tesla）電動車從懸崖邊墜落至下方約250英尺（約76.2米）的岩石堆上，所幸車上的2名成人和2名兒童皆無受到重傷。



即睇意外發生後狀況：（按圖了解）

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《CNN》報道，這起事件發生在1月2日上午，地點則位於舊金山以南約20英里（約32.1公里）處一個名為「魔鬼滑坡」（Devil's Slide）的地區。官員們表示這輛4門、白色的特斯拉在1號高速公路上向南行駛，就在帕西菲卡（Pacifica）和蒙塔拉（Montara）之間的湯姆蘭托斯隧道（Tom Lantos Tunnels）以南處偏離道路，最終衝破圍欄掉下懸崖。

加州消防局海岸長官波騰格（Brian Pottenger）指出「我們非常震驚於車上的人在事故中倖存，那個懸崖上發生事故並不罕見，罕見的是過去並未有很多倖存者，但這種類型的事故中倖存下來是非常罕見的」，波騰格還補充說「車上有一名成年男性、一名成年女性、一名9歲男孩和一名4歲女孩，由於孩童們都被固定在汽車座椅上，因此他們最終都安全無虞」。

加州公路巡邏隊的一位發言人認為事發當時特斯拉的自動駕駛功能並未啟動。消防隊員從懸崖邊垂降至車輛上方，官員表示當消防隊抵達乘客身邊時「4個人都處於清醒狀態」，隨後乘客被送醫接受治療，官方並未公佈4人的身份。

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