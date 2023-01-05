內地通關｜多國要求來自中國旅客落地檢測或提交陰性檢測結果

一些國家以「中國疫情數據」不透明以及中國境內病例激增為由，對來自中國的旅客實施或考慮限制，甚至要求來自中國的旅客在抵埗後進行核酸檢測。以下是綜合外媒以及多國政府公布的最新措施。



美國

美國衛生官員12月28日宣布，1月5日開始，所有來自中國內地、香港及澳門的2歲或以上旅客，乘坐飛機到美國前，需要提交出發前兩天內的病毒陰性檢測證明。

美國疾病控制和預防中心（CDC）12月28在旅遊須知（Travel Notices）的欄目中將中國大陸、香港及澳門的疫情列為第二級的警示（alert）級別，呼籲人們在這些地方「加強預防措施」（practice enhanced precautions），並呼籲重新考慮是否前往三地。

歐盟

歐盟「綜合政治危機應對機制」（IPCR）1月4日經過商議後，建議由中國前往歐盟國家的旅客，在出發前應提交病毒檢測陰性報告。

由歐盟27個成員國官員組成的IPCR除了強烈鼓勵（strongly encourage）中國的旅客在出發前接受病毒檢測外，亦認為來往中國航班上的旅客戴上口罩，歐盟政府同時在機場向來自中國的旅客隨機檢測病毒，和化驗機場內的污水。但歐盟目前沒有針對來自中國的航班祭出新規。

英國

1月5日起，從中國抵達英國的人將被要求出示出發前不超過兩天進行的陰性檢測結果。乘客也可能在抵達時須接受檢測。

圖為2022年12月29日，身在英國倫敦希斯路機場的行人。當時一部來自上海的飛機快將抵達。（Getty）

澳洲

澳洲衞生部長巴特勒（Mark Butler）1月1日稱，自1月5日起，從中國到澳洲的旅客需要提交病毒檢測呈陰性的證明。

印度

1月1日起，強制要求來自中國大陸、香港、日本、韓國、新加坡及泰國的旅客提供陰性檢測結果。如在抵埗時有徵狀或是在檢測中呈陽性反應，將被要求進行隔離。

加拿大

1月5日起，所有來自中國大陸、香港或澳門的乘客都需要出示出發前2天內的陰性檢測結果。措施初步維持實行30天。

法國

自1月5日起，來自中國的入境者需出示出發前至少48小時進行的陰性檢測結果。 乘客也將被要求在機上戴上口罩，並在抵埗後接受隨機檢測。

日本

日本首相岸田文雄1月4日公布，自1月8日起，從中國入境日本的旅客將必須提供陰性的新冠病毒檢測證明。有關規定適用於從中國大陸直航日本的航班，不包括香港和澳門。

圖為2023年1月1日，遊人來到日本東京淺草寺的購物區。（Reuters）

意大利

意大利衞生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）12月28日稱，已下令要求所有從中國入境者接受強制的新冠病毒檢測。米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa Airport）之前自24日起已對中國旅客展開檢測。

西班牙

12月31日起要求來自中國的旅客持有陰性檢測證明，或證明已完整接種疫苗。

馬來西亞

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）1月4日稱，馬來西亞會收緊對所有從外國入境的旅客的健康檢查規則。

馬來西亞衞生部2022年12月30日稱，所有進入馬來西亞的人士都須量體溫，有發燒、有新型冠狀病毒感染症狀、或自行申報有症狀的人士，會被送往檢疫中心或衛生部門接受進一步檢查。

在入境馬來西亞前的14天內曾到訪中國的人士，需接受快速抗原測試。

韓國

韓國疾病管理廳稱，自1月7日起，來自香港和澳門的旅客將被要求提交PCR檢測的陰性結果。

香港人入境韓國時，須上載48小時內有效的核酸檢測陰性結果。

想順利入境暫，須提早使用官方的Q-Code系統，輸入所需的資料和PCR陰性結果，確保在入境前已取得QR Code。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2023年1月4日，一名中國旅客在仁川機場等待核酸核測結果時檢視她的行李。（Reuters）

摩洛哥

該國外交部12月31日宣布，從1月3日起，所有來自中國的旅客，不論國籍皆不准入境。

卡塔爾

卡塔爾通訊社1日稱，卡塔爾政府自2日起要求來自中國的旅客提供出發前48小時內的新冠病毒陰性檢測證明。

卡塔爾通訊社稱，所有旅客不論疫苗接種狀況如何，都必須符合上述要求。

比利時

比利時政府1月2日宣布，將為中國入境的航班進行污水檢測，以確認是否有新變種病毒。

官員指，比利時了解航班上並非所有感染新冠病毒的乘客都會使用洗手間，因此措施不是為了追蹤人，而是要獨立地追蹤中國的實況，以證明中國提供的數據是真確。

另外，比利時要求中國旅客入境7日後如出現新冠病毒感染症狀，就自行檢測，但不會強制執行。

以色列

1月1日起，來自中國、沒有核酸檢測陰性結果的非以色列籍旅客，將不准入境。

圖為2023年1月2日，一名男子在菲律賓馬尼拉國際機場內拍照。（Reuters）

對來自中國旅客加強觀察：

菲律賓

菲律賓12月31日發出緊急備忘錄，指示所有港口加強留意所有來自中國旅客有否出現呼吸道感染徵狀，並呈報有病徵的旅客個案。