聯合國報告：縮短工時和靈活辦公時間　有助勞資雙方共贏

一份報告指出，在冠病疫情期間推行的措施，如縮短工作時間和更靈活的工作時間安排，可為經濟、企業和員工帶來好處，例如提高生產力和改善工作與生活平衡。



法新社報導，國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）於星期五（1月6日）發表的《世界各地的工作時間和工作-生活平衡》報告，全面審查了工作時間的兩個方面，即工作時長和工作時間安排，以及這對員工的工作與生活平衡的影響。

報告指出，與每天工作八小時或每週工作40個小時的標準工作時間相比，全球勞動力中，有許多人的工作時間很長或很短。

其中，超過三分之一的工人每週工作時長超過48小時；五分之一的全球勞動力每週工作時間不到35小時。

報告說：「有大量的證據表明，工作與生活平衡政策可為企業帶來顯著利益，支持這種政策對僱主和僱員都是"雙贏"的說法。」

相反的，限制彈性工作會帶來巨大的損失，如增加員工的流動率。

報告也強調了長期的變化趨勢，即全球幾乎所有可行的地方都大規模推行遠程工作，這很可能改變未來的就業性質。

本文獲《聯合早報》授權轉載

