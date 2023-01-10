中國反擊停發韓公民赴華短期簽證　韓國：對華旅客限制科學客觀

中國駐韓國大使館1月10日稱，即日起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證，以回應韓國對中國旅客實施的入境限制。韓國外交部10日指，韓國對自中國入境旅客實施的最新邊境限制措施是以科學為基礎、而且是客觀的。



韓國之前在2022年12月30日表示，政府決定2023年1月2日至31日停向中國旅客簽發短期簽證。中國政府1月10日宣布反制措施，即日起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證。

韓國外交部發言人1月10日在例行記者會上回應稱，韓國正透過外交渠道，就此問題與中方溝通。

在中國疫情升溫後，韓國提升對中國旅客的檢疫措施，也自1月2日要求來自中國大陸的航班統一在仁川國際機場降落，最新在10日起也要求所有來自香港和澳門的航班統一降落在仁川國際機場。

韓國自2日起，也要求從中國入境的旅客在抵達韓國後須接受新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測。自5日起，韓國要求從中國入境的旅客在登機前往韓國前，出示檢測陰性證明。自7日起，來自香港和澳門的旅客被要求提交PCR檢測的陰性結果。

中國駐韓國大使館10日發表公告稱，根據國內指示，即日起暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。使館指，上述措施將視韓國對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。