美前外交官泰利斯：中國劣勢比美國多

美國資深外交官、卡內基國際和平基金會高級研究員泰利斯（Ashley J. Tellis）認為，中國比美國面對更多的劣勢，所以在一個以美國和中國為首的兩極國際格局中，中國難與美國競爭。



泰利斯周二（1月10日）在尤索夫伊薩東南亞研究院主辦的區域展望論壇上回答提問時說，美國最主要的劣勢是國內社會分裂，這會影響美國在國際舞台的作用。中國則有多個劣勢，包括結構性原因導致的經濟增長放緩、創新能力缺失導致科技發展後勁不足，以及中國軍事能力落後。

他說：「中國的軍事能力存在非常大的問題。儘管它正在以非常引人矚目的方式和速度擴張，但在質量和作戰能力上，它是否真的能與它最接近的美國軍事能力競爭，這還是一個問題。」

美國前外交官泰利斯（左一）1月10日在新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院舉辦的年度區域展望論壇上，就俄烏戰爭對東南亞的影響發言。（尤索夫伊薩東南亞研究院提供）

亞洲協會政策研究所高級研究員莫漢（Raja Mohan）進一步指出，俄烏衝突讓美國展現了另一大優勢——動員盟友和夥伴的能力。

他說：「中國和俄羅斯在俄烏爆發衝突前三周達成所謂的『友誼無上限』，但俄羅斯這個盟友看來並不怎樣，中國也沒有很多盟友。美國則有七國集團、北約和四方安全對話（QUAD）夥伴，成功動員一班有影響力的夥伴，同時應對俄羅斯和中國的威脅。」

莫漢也說，在後特朗普時代和俄烏衝突爆發前，許多人以為「西方國家」已分崩離析，但其實它們仍能迅速團結起來，向俄羅斯和中國施壓。

泰利斯認為，美國還是當今綜合國力最強的世界老大，作為老二的中國與美國仍有相當大的差距，所以未來國際格局實際上仍會是單極體系。

不過，復旦大學國際問題研究院常務副院長、美國研究中心主任吳心伯認為，美國的綜合國力正在衰退是事實，更重要的是，美國越來越「內向」、支持保護主義，也越來越分裂，逐漸失去形塑國際事件發展趨勢的能力。

泰利斯：希望東南亞保障美國在區域主導地位

俄烏衝突會加劇了中美競爭，東南亞夾在兩個大國之間，壓力也越來越大。但泰利斯強調，美國並非要東南亞國家選邊站，而只是要保障美國在本區域的主導地位。

越南外交學院副院長阮雄山也在論壇上說，俄烏衝突正逐步侵蝕現有國際秩序，大國之間的均勢正在起變化。這樣的國際大環境轉變，對東盟來說是挑戰也是機遇，例如供應鏈的多元化就促使資金和製造業機遇流入東盟。

不過他提醒，東盟不能避開棘手的國際課題，例如中美科技競爭、核威脅、區域安全架構等。東盟唯有積極倡導國際事務，才能保持自身對於國際社會的參與和作用。