英媒：英國擬撤回《北愛爾蘭議定書》　爭取與歐盟達成共識

英國傳媒1月13日報道，英國政府與歐盟可能在下周就後脫歐時代的貿易安排談判，消息指倫敦方面或撤回單方面凌駕部分脫歐安排的《北愛爾蘭議定書》立法計劃，為談判展示誠意。



《衛報》報道，英國外交大臣祈維利（James Cleverly）16日與歐盟委員會副主席謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）會面後，雙方的談判代表或進行密集討論。報道引述一名歐盟高層消息人士指，談判處於重要階段時，雙方有默契不會推動有關立法，但英國外交部消息人士則否認叫停計劃。

目前有關立法計劃處於英國上議院審查報告階段，但未來至少三週都不會討論。消息人士稱，上議院有聲音質疑該議定書是否有法理依據。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的發言人表示，英國和歐盟仍有多個問題等待解決，但英國希望可以盡快取得協議。政府同日宣布推遲在北愛爾蘭舉行選舉，為英國脫歐談判讓路。

英國和歐盟雖有意在4月的《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）簽署25周年前達成協議，雙方已歐盟在數據分享等問題達成共識，但在英國要求的歐洲法院法官無權介入爭議等問題上，則仍有分歧。本身關注英國脫歐問題的美國總統拜登或出席該紀念活動，惟華府表明，拜登出席與否，取決於英國和歐盟秩談判成果。