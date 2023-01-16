被拍下用水喉「狂噴」無家者捱轟　美國畫廊東主自白

美國加州三藩市（San Francisco）畫廊老闆老闆格溫（Collier Gwin）朝無家者噴水的影片在社交媒體上廣泛流傳後



與福斯特格溫畫廊相隔約2個路口的布里歐麵包咖啡廳（Brioche Bakery & Café）9日在中國字節跳動（ByteDance）旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）發布的影片顯示，格溫在鄰舖巴巴羅薩酒廊（Barbarossa Lounge）前手持軟式水管朝一名坐在街上的女性無家者噴水。

影片在網上流傳後引發網民怒火，格溫名下的福斯特格溫畫廊（Foster Gwin Gallery）因而關閉所有網上業務並暫停營業，格溫也多次收到死亡威脅，甚至有人到畫廊敲打玻璃窗並威脅要殺他。

格溫接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下電視台KPIX訪問時說：「我非常非常抱歉，我不會為自己辯護，我不會，因為我無法為這（種行為）辯護」。格溫說，自己10日再見到這名女子時直接向她道歉，但對方反應讓人看不懂。

↓格溫接受美國廣播公司（ABC）旗下KGO電視台採訪時亦有道歉↓

格溫解釋：「我感覺糟糕，不僅因為我想擺脫困境或類似東西，而是我已付出巨大努力來幫助街上這個女人。」

他說，女子經常打翻垃圾嚇跑自己的顧客，而他花費數天收拾這名女子的爛攤子並且在這段時間讓她睡在自己門口後，多次嘗試讓她得到幫助導致了今次的爭執。這名女子拒絕離開並變得具攻擊性後，格溫拿起水管向她噴水。

格溫指，自己與當地其他業主在過去2週已致電警方和社會服務部門20幾次，「我說她需要精神方面的協助，」「你看得出，她在抓自己的頭髮，在尖叫，在說方言，她說的任何話你都聽不懂，她到處亂扔食物。」

巴巴羅薩酒廊Arash Ghanadan老闆證實格溫說法，涉事女子已在當地逗留數天，當地企業老闆已嘗試為這名婦女尋求幫助。儘管如此，酒廊老闆也譴責格溫的行為，認為這並非處理此事的合適方式。

三藩市參事佩斯金（Aaron Peskin）在Twitter表示，這是不合情理的襲擊，警方正徵求證人證詞，以確保格溫遭起訴。三藩市警方10日也稱，這或是一宗襲擊案。