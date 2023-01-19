烏克蘭基輔市郊墜機內務部長身亡　澤連斯基下令國安局徹查

一架直升機1月18日在烏克蘭基輔市郊城鎮布羅瓦雷的幼兒園旁墜毀，18人死亡。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）形容這是可怕悲劇，下令國家安全局（SBU）查明所有情況。



澤連斯基在Facebook發表的視像每天演說稱，在國家緊急救難服務（SES）直升機墜毀現場，救援行動在布羅瓦雷（Brovary）持續近9小時，數百人參與滅火、搜救傷員及初步調查行動。

他把在事件中遇難的內務部長莫納斯特爾斯基（Denys Monastyrskyi）、第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）、內政部國務秘書Yurii Lubkovych等人稱為專業人士、愛國者和可靠的管理人員。

警方較早前稱死亡人數高達18人，烏克蘭國家緊急服務處（SESU）也說有17死。不過SESU其後稱，根據最新消息，經確認，現場發現包括1名兒童在內14名死者，包括11名兒童在內25人受傷。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）18日在Telegram宣布，烏克蘭內閣任命國家警察局長克利緬科（Ihor Klymenko）兼任代理內務部。