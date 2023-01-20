基辛格：美中需要更充分地相互理解

新華社紐約1月19引述美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger；又譯作季辛吉） 18日晚說，美中兩國需要更充分地相互理解，努力推動雙邊關係朝着有利於世界和平與進步的方向發展。



美國中國總商會2023年農曆兔年頒獎晚宴當晚在紐約舉行。基辛格發表視頻講話說，近50年來，美中關係總體朝着積極和建設性方向發展，以對話克服分歧，挑戰也基本得到有效管控。在此背景下，兩國經濟迅速發展，造福了兩國人民。不過，當兩種不同文化相互審視時，有時不可避免會產生擔憂。

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基辛格說，美中兩國元首在峇里島舉行會晤，並表示有意扭轉雙邊關係令人擔憂的趨勢，讓人充滿希望和期待。他表示，歡迎美中雙方促進多領域對話的決定，中國已經在這方面邁出了堅實步伐。

基辛格：圖為2020年1月21日，美國前國務卿基辛格在德國柏林出席基辛格獎頒獎典禮 。（Getty）

基辛格說，美中應更充分地理解彼此，運用智慧、政治遠見和歷史經驗，推動雙邊關係朝着良性方向發展。兩國合作不僅利於雙方，還能惠及人類，而衝突和對抗只會導致災難。

約400名中美政商界人士出席當晚活動，基辛格獲頒美國中國總商會「終身成就獎」。