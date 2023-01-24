寒流來襲｜日本韓國強風大雪　JR列車延誤停駛　濟州全部航班取消

日本和韓國受寒流侵襲，當中日本1月24日起出現10年一遇的寒冷天氣。在強風和大雪下，日本24日有逾120個飛機航班取消，部份JR列車班次延誤或停駛。韓國濟州機場24日的全部航班取消，最少4.3萬名旅客受影響。



日本氣象廳預料，日本24日至26日受寒冷天氣及大雪影響。日本富士新聞網（FNN）24日稱，日本當日有逾120個飛機航班取消，日本航空公司（Japan Airlines）24日決定取消72個航班，包括往返大阪國際機場以及島根縣出雲市出雲機場的航班。全日空航空公司（ANA）24日取消56個航班，包括往返石川縣能登機場以及富山縣富山機場的航班。

根據JR西日本網站，在24日，北陸地區、關西地區、中國地區都有部份列車延誤或停駛。山陽新幹線有部份列車延誤；部份超特急列車延誤、更改行駛路線、或停駛。

濟州機場全部航班取消

韓國氣象廳向全國大部份地區發出特別寒潮警報，首爾24日早上錄得最低氣溫為攝氏零下17度，仁川攝氏零下28度。

韓聯社網站24日稱，濟州機場24日的全部航班取消，包括233個從當地出發航班、233個飛往當地的航班及10個國際航班，最少4.3萬名旅客受影響。

報道指，韓國中央災難安全對策本部的消息稱，截至24日上午11時，全國有86條客輪航線的113艘客船停航。