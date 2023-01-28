英媒：歐盟委員會擬設綠色產業資金　7成員國反對

路透社1月27報道，歐盟委員會（European Commission）計劃為綠色產業設立新的歐盟資金，惟27成員國中，有7個致函公開反對。成員國會在2月9日至10日討論此事。



路透社取閱得到的這封信日期為1月26日，由捷克（Czech Republic）、丹麥（Denmark）、芬蘭（Finland）、奧地利（Austria）、愛爾蘭（Ireland）、愛沙尼亞（Estonia）和斯洛伐克（Slovakia）簽署，收件人是歐盟委員會負責貿易的副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。

沒簽署此信的德國（Germany）、荷蘭（Netherlands）及比利時（Belgium）亦反對歐盟舉債。

上述10國認為，歐盟應使用已獲批的資金，而不是尋求獲得更多資金。

負責公平競爭事務的歐盟委員會認為，需要新的資金來平衡較貧窮和較富裕國家的能力，以協助其綠色產業對抗來自中國和美國的競爭。

歐盟官員尤其擔心美國的《削減通脹法案》（Inflation Reduction Act）會吸引歐盟公司。法案向在美國生產電動汽車、電池、風力發電機或氫氣的公司提供3,690億美元的補貼。