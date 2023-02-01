緬甸政變2週年︱前公務員罷工後顛沛流離　憂軍政府搜捕未敢返家

撰文：聯合早報
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不滿緬甸軍方發動政變，部份公務員加入全國罷工行動，但生活卻因此陷入困境，兩年來不僅沒有其他僱主敢聘用他們，還得因為擔心被軍政府線人舉報而東躲西藏。

原為政府土木工程師的敦昂（假名），在兩年前軍事政變後沒幾天就罷工，加入「全民抗命運動」。然而，軍政府卻以血腥手段鎮壓異議分子，依靠告密者提供的線索和突擊來搜捕參與罷工行動的人，迫使敦昂過上了躲躲藏藏的日子。

因為被迫經常更換住址，敦昂很難找到工作。他披露：「有時候，即使我已經找到工作，但在得知我曾加入抗命運動，對方就會立即收回聘約。」

敦昂如今只能依靠售賣自製洗滌劑所得的微薄收入養家糊口。

緬甸政變：2023年2月1日，民眾在位於曼谷的聯合國建築外示威，要求緬甸軍政府釋放昂山素姬（Getty）

曾在最大城市仰光一家醫院擔任放射科醫生八年的艾蒂達（假名）也與敦昂一樣，加入全民抗命運動後，開始顛沛流離的生活。

艾蒂達在政變兩天後加入全民抗命運動，不再到醫院報到，甚至還無視政府向她發出的多封、重返崗位的指令。

然而，在她的家鄉，被看見沒上班是危險的。艾蒂達說：「在我家鄉，大家都知道我是一名政府僱員。我家的那條街上就住着不少親軍政府的人如區長。我覺得回家不安全。」

為了保護家人，艾蒂達不敢繼續住在家中，這兩年來一直在安全屋或朋友家之間輾轉。

陷入與敦昂和艾蒂達一樣情況的人不勝其數。政變打亂了許多緬甸人的生活，許多家庭骨肉分離，不少年輕有為的學子則被迫輟學。但反政變人士卻堅持他們不會因此而放棄爭取民主。

一名人民國防軍人員林林說：「當人民能夠選出想要的政府時，我們就會停止鬥爭……我們會離開革命，回到我們想要做的工作。」

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