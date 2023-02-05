中美氣球風波　拜登：華府會「關照」該氣球　三機場暫時關閉

中美之間的氣球風波持續，美國指中國一個間諜氣球侵犯領空，不過中國方面則稱氣球是民用飛艇，並因為不可抗力飛入當地。總統拜登（Joe Biden）2月4日表示，華府會「關照」該氣球。



美國廣播公司（ABC）及霍士新聞（Fox News）報道，拜登4日前往紐約時，被問到政府是否有計劃擊落該氣球時，稱華府會關照它，但沒有透露細節，而今次亦是他首次就事件公開表態。

報道指出，截至美國東岸時間4日早上10時半左右，該氣球位處北卡羅萊納州（North Carolina）夏洛特（Charlotte）上空。

氣球事件導致美中關係或進一步緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定出訪中國的計劃亦被迫無限期推遲。而密蘇里（Missouri）、蒙大拿（Momtama）等共和黨控制的州份就批評拜登的立場太軟弱，並要求白宮下令擊落氣球。

不過多名華府官員則憂慮，貿然擊落氣球或可能導致地面的民眾帶來傷害。

聯邦航空局（FAA）之後下令南卡羅萊納州默特爾海灘（Myrtle Beach）及、查爾斯頓（Charleston）及北卡羅萊納州威爾明頓（Wilmington）的機場暫停航班升降，同時民航機亦禁止飛入南卡羅萊納州及對開大西洋方圓100平方哩範圍，以支援國防部執行國家安全工作，惟國防部拒絕評論有關消息，強調繼續追蹤該氣球。