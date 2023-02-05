中美氣球風波　美國防部：氣球在大西洋上空被戰機擊落

中美之間的氣球風波持續，美國指中國一個間諜氣球侵犯領空，不過中國方面則稱氣球是民用飛艇，並因為不可抗力飛入當地。總統拜登（Joe Biden）2月4日表示，華府會「關照」該氣球，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）其後證實，氣球在南卡羅萊納州對開的大西洋上空被美軍戰機擊落。



美國廣播公司（ABC）及霍士新聞（Fox News）報道，拜登4日前往紐約時，被問到政府是否有計劃擊落該氣球時，稱華府會關照它，但沒有透露細節，而今次亦是他首次就事件公開表態。

報道指出，截至美國東岸時間4日早上10時半左右，該氣球位處北卡羅萊納州（North Carolina）夏洛特（Charlotte）上空。美國國防部官員表示，該氣球在1月28日進入美國防空識別區，加拿大的防空識別區在30日發現氣球，並於31日再次進出現在美國領空，美軍當時已採取預防措施，將氣球飛越敏感設施收集情報的風險減至最低。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

氣球事件導致美中關係或進一步緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定出訪中國的計劃亦被迫無限期推遲。而密蘇里（Missouri）、蒙大拿（Momtama）等共和黨控制的州份就批評拜登的立場太軟弱，並要求白宮下令擊落氣球。

不過多名華府官員則憂慮，貿然擊落氣球或可能導致地面的民眾帶來傷害。

三個機場一度暫停運作 配合國家安全工作

聯邦航空局（FAA）之後下令南卡羅萊納州默特爾海灘（Myrtle Beach）及、查爾斯頓（Charleston）及北卡羅萊納州威爾明頓（Wilmington）的機場暫停航班升降，同時民航機亦禁止飛入南卡羅萊納州及對開大西洋方圓100平方哩範圍，以支援國防部執行國家安全工作，惟國防部拒絕評論有關消息，強調繼續追蹤該氣球。

國防部高層向傳媒透露，美國空軍派出F-22戰機，在大西洋上空以一發AIM-9響尾蛇導彈擊落氣球。根據飛機追蹤網站Flightrador24的數據顯示，美國空軍及海岸防衛隊的飛機在威爾明頓及默特爾海灘之間的空域飛行，而當局亦派出船隻到場，準備回收氣球殘骸。

美軍2月4日派出戰機擊落中國氣球後，路透社攝影師在北卡羅萊納州Holden Beach拍攝到疑似該氣球被擊落之後的情況。（Reuters）

拜登：2月1日下令擊落氣球

美國國防部的聲明指，拜登在1日授權，指示在不會危害美國民眾的環境下擊落氣球。五角大樓同時提到，中國利用涉事氣球企圖監視美國本土的戰略設施。