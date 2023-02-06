土耳其地震・持續更新｜震個不停！1天發生2次約8級強震逾1300死

土耳其東南部2月6日發生7.7級地震，之後發生多次餘震。地是次震強度之大，附近國家都有震感，多處樓房倒塌。與土耳其接壤的敘利亞同樣傷亡慘重。意大利較早時曾發布海嘯警報。



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以下是今次災難最新資訊：

1851：受土耳其地震以及美國最新增職位超預期導致美元指數攀升等因素影響，土耳其貨幣里拉對美元匯率一度跌至1美元兌18.85里拉的歷史低位。

1846：中國地震台網正式測定：2月6日下午6時24分在土耳其發生7.8級地震，震源深度20公里。

1838：中國地震台網自動測定：2月6日下午6時24分在土耳其附近發生8級左右地震，最終結果以正式速報為準。

德國地學研究中心（GFZ）稱，在香港時間2月6日下午6時24分，土耳其發生7.8级地震，震源深度10公里。

1820：荷蘭媒體BNO News Live於Twitter上稱，土耳其及敘利亞共有最少1,339人死亡。

1815：土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）說，地震是自1939年以來最大的災難，土耳其死亡人數增至912人、5,383人受傷。他指未能預測死亡人數會增加多少。他稱45個國家或地區為搜索和救援工作提供協助。

1810：美媒稱，土耳其及敘利亞共有最少670人死亡。

1805：美國地質調查局（USGS）指，相信是次地震是自1939年以來，侵襲土耳其的最強地震，當年同強度的地震造成3萬人死亡。

1755：土耳其災害與應急管理署（AFAD）將地震強度修正為7.7級。土耳其副總統奧克塔伊稱，土耳其發生78次餘震，最大強度達6.6級。

1750：德國和以色列指願意提供向災區提供援助。歐盟將向土耳其派遣救援人員，而荷蘭和羅馬尼亞的隊伍已啟程。

1740：地震發生時，埃及首都開羅（Cairo）也有震感。

1730：俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）稱，正在興建的土耳其阿庫尤核電站（Akkuyu Nuclear Power Plant）沒受損。

1725：土耳其海事部門指，南部哈塔伊省（Hatay）伊斯肯德倫港（Iskenderun）受損。

1720：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）說，俄羅斯準備向土耳其及敘利亞提供援助。

1715：英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，英國準備向災區提供援助。

1700：台媒稱，有旅居土耳其的台灣人表示，他們其中一人的家人仍在倒榻的房屋中等待救援。

1650：《衛報》稱，土耳其和敘利亞共有最少640人死亡。

1630：英國《衛報》稱，在土耳其，大批居民嘗試離開災區，造成交通堵塞、阻礙救援人員進入災區。美媒稱，土耳其政府呼籲居民不要駕車上路，政府說，災區及附近的清真寺正開放、作為災民的避難所。

1625：美國白宮發聲明指，美國總統拜登（Joe Biden）已指示聯邦政府，準備向地震災區提供援助。

1620：央視新聞6日稱，土耳其多地發布暴雪警告，大批航班取消。

1615：路透社引述船務代理公司指，土耳其傑伊汗港（Ceyhan Port）石油碼頭暫停運作。

1610：央視新聞6日稱，土耳其政府公布，地震發生後，最少發生32次餘震，最大震級達到6.6級。土耳其各地都在降雪，災區目前溫度都在攝氏零度以下，將為搜救工作帶來挑戰。

1600：土耳其南部哈塔伊機場（Hatay Airport）的跑道在地震時裂開，機場已暫停航班升降。

1530：土耳其及敘利亞已有逾560人在地震中死亡。

1510：土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）在記者會上稱，土耳其死亡人數已上升至284人，2,323人受傷。

1506：美國霍士新聞稱，是次地震死亡人數已逾300人。

1455：土耳其東南部2月6日發生7.9級地震。土媒6日稱，地震導致南部哈塔伊省（Hatay）的天然氣管道爆炸並起火，現場烈焰衝天。

1439：據土耳其《曙光報》（Yeni Safak）報道，土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）內被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的歷史要塞在地震中倒塌。

1428：俄衛網引述敘利亞衞生部：地震在該國造成的死亡人數升至237人，另有639人受傷。

1426：土耳其災害與應急管理署（Disaster and Emergency Management Authority，AFAD）稱，當地至少76死、440傷。

英國天空新聞（Sky News）稱，在敘利亞由政府控制地區，罹難人數多達9人；又叛軍控制地區，據報20人死亡。敘國營媒體引述衞生部稱，至少334人受傷。

1424：以下是Twitter上流傳救援人員在災場救人情形：

1418：救援人員在災場運送傷者，可見一名兒童躺在擔架上：

1410：以下是Twitter上流傳救援人員爭分奪秒救人情形：

1354：根據土耳其廣播電視（TRT）拍攝到的畫面，當地多幢建築倒塌，民眾逃到有積雪的街上避難。社交媒體流傳的現場影片顯示，當地一幢建築不堪地震威力倒塌，之後只剩下漫天塵土。

1448：美國地質調查局稱，土耳其中部6日發生7.8級地震，之後又發生6.7級餘震。美國地質調查局（USGS）其後將震級調升至7.9級。

當地多達1,500萬人感覺到強烈搖晃，估計死亡人數介乎100至1,000人，經濟損失則落在10億至100億美元之間。

1445：美國地質調查局（USGS）數據，這次地震是土耳其100多年來強度大的地震之一。

1330：中國駐土耳其大使館6日稱，暫無中國公民傷亡。意大利較早發布海嘯警報。