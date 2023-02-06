土耳其7.9級地震・持續更新｜土耳其敘利亞狂震　罹難人數直逼1千

土耳其東南部2月6日發生7.9級地震，最少139人死亡，440人受傷。地震強度之大，附近國家都有震感，多處樓房倒塌。與土耳其接壤的敘利亞同樣傷亡慘重。意大利較早時發布海嘯警報。



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以下是有今有次災難的最新資訊：

1426：土耳其災害與應急管理署（Disaster and Emergency Management Authority，AFAD）稱，當地至少76死、440傷。在敘利亞由政府控制地區，罹難人數多達9人；又叛軍控制地區，據報20人死亡。敘國營媒體引述衞生部稱，至少334人受傷。

1424：以下是Twitter上流傳救援人員在災場救人情形：

1418：救援人員在災場運送傷者，可見一名兒童躺在擔架上：

1410：以下是Twitter上流傳救援人員爭分奪秒救人情形：

1354：根據土耳其廣播電視（TRT）拍攝到的畫面，當地多幢建築倒塌，民眾逃到有積雪的街上避難。社交媒體流傳的現場影片顯示，當地一幢建築不堪地震威力倒塌，之後只剩下漫天塵土。

1448：美國地質調查局稱，土耳其中部6日發生7.8級地震，之後又發生6.7級餘震。美國地質調查局（USGS）其後將震級調升至7.9級。

當地多達1,500萬人感覺到強烈搖晃，估計死亡人數介乎100至1,000人，經濟損失則落在10億至100億美元之間。

1445：美國地質調查局（USGS）數據，這次地震是土耳其100多年來強度大的地震之一。

1330：中國駐土耳其大使館6日稱，暫無中國公民傷亡。意大利較早發布海嘯警報。