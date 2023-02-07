嫌拜登明發國情咨文了無新意？回顧以往「火藥味濃」花生不缺

美國總統拜登（Joe Biden）會在當地時間2月7日出席國會聯席會議，發表任內第2份國情咨文（State of the Union）。外界估計，拜登會在演說中談及《削減通脹法案》和債務上限問題，更可能會利用機會，為出戰2024總統大選鋪路。



國情咨文是什麼？

國情咨文源於美國憲法。憲法規定，總統「應經常向國會提供有關國情的報告，並向國會提出他認為必要和適當的措施，供其考慮」。

美國總統每年1或2月都會在眾議院議事廳發表演說，回顧過往一年施政，並展望未來政策計劃。

國情咨文發表當日，聯邦政府所有分支都會聚首一堂，由總統代表行政體系，參、眾兩院議員代表立法體系，最高法院大法官代表司法體系。內閣多數成員亦會到場參與。

按傳統，反對黨會派出一名成員回應總統國情咨文。今年共和黨的人選，便是阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）。

國情咨文演說是美國政壇的年度重頭戲，屢屢擦出火花。2020年特朗普（Donald Trump）結束演說時，時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）因不滿演說內容，憤而撕毀講稿。

今年或許不會出現類似場面，但近日美國內外事多，相信亦甚有看頭。

拜登在近期演講中，曾多次讚揚2021年《兩黨基礎設施法案》（Bipartisan Infrastructure Act）及2022年《通脹削減法案》（The Inflation Reduction Act），預料國情咨文發表演說亦會囊括兩者。

債務上限問題

美國政府債務已達31.4萬億美元上限，財政部已採取非常措施爭取時間，但只會維持到6月。有共和黨議員表示，除非聯邦政府同意大幅削減開支，否則將拒絕提高債務上限，遭民主黨成員批評。

為免債務違約，拜登1日曾與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，討論提高上限問題，但未有達成協議。拜登當日強調，為避免金融災難，國會必須不附加任何條件，將上限提高。他如何利用國情咨文應對，相信亦會成為外界關注焦點。

圖為美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）2月1日在白宮同總統拜登（Joe Biden）會面後，會見傳媒情形。（Reuters）

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）2日表示，拜登會在演講中討論經濟和基礎建設問題，更會談及「他對這個國家的未來有多樂觀」。

為2024大選鋪路？

路透社3日稱，預計拜登會利用這次演講機會，塑造公眾對債務上限、社會開支及俄烏戰爭等議題看法，並制定一系列政策優先事項，為在2024總統大選中尋求連任鋪路。美國媒稱，拜登會在發表國情咨文後不久，正式啟動競選活動。