土耳其地震｜救助兒童會助兒童災民度寒冬　籲國際社會施援手

敘利亞及土耳其星期一發生嚴重地震，至今已造成逾5000人死亡，災民被迫逃離家園。拯救人員抵受嚴寒搜救被困瓦礫下的兒童，兒童因受困及接連經歷地震而驚慌。國際獨立兒童組織，救助兒童會 （Save the Children） 表示在7.8級地震發生後迅速回應是次災難，土耳其南部10省產生廣泛影響，並摧毀敘利亞大部分地區。



土耳其: 百年一遇最強地震 災民急需物資抵禦嚴冬

土耳其超過2,800幢建築物倒塌，包括醫院、學校及政府建築物。救助兒童會趕快前往評估當地兒童及家庭的即時需要，並成立救援小組，跟政府及主要持份者合作，以支援國家的地區危急需要。救助兒童會在地的救援隊伍計劃為受災居民提供冬天用品及緊急包，如毛氈及冬天衣物等抵禦嚴寒天氣。

救助兒童會土耳其區域總監Sasha Ekanayake表示:「是次地震是這地區百年來最強的地震，當地正值嚴寒天氣及暴風雪，數以百計的人無家可歸。受影響區域的學校關閉一星期。我們的團隊迅速了解當地人員的安全，及提供積極緊急救援。現在是關鍵時刻國際社會立即採取行動，支援數千個有需要的人。」

土耳其東南與敘利亞西北一帶6日發生2次規模分別為7.8與7.5的地震與多次餘震，敘國阿勒坡鄉間的一位父親被拍到抱著自己嬰兒兒子遺體痛哭。（Instagram / @）

敘利亞: 餘震不斷 當地家庭掙扎求存

救助兒童會正在敍利亞西北部跟夥伴機構評估損毀的規模，了解情況後將為亟待救援的兒童提供協助。根據敍利亞衞生部及敍利亞西北部的資料，是次地震導致780人死亡，逾1,200人受傷。敍利亞東北部、約旦及黎巴嫩整個地區都感受到地震及餘震。

救助兒童會敍利亞傳媒總監Okke Bouwman表示:「敍利亞經歷了12年的衝突，令當地家庭瀕臨崩潰邊缘。經濟崩潰，使人民掙扎求存以養育子女，讓子女在嚴冬得到温飽，讓他們接受教育。現正兒童可能被困於瓦礫中、跟家人分離，甚至未知他們今晚是否有温暖的地方睡覺。餘震不斷，令情況更水深火熱。這些兒童需要即時救援，國際社會現在必需要挺身而出走施予援手。」

關於香港救助兒童會

救助兒童會相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，我們竭盡所能——在平日及危難時刻——讓兒童可享應有的權利，使他們健康成長，獲享學習機會並受到保護。救助兒童會全球運動由30個成員組織組成，在約120個國家開展救援項目，於2009年成立的香港救助兒童會為成員組織之一。憑藉100多年的經驗與專業，我們是世界上首間及領先的獨立兒童組織——致力改變生命和我們共享的未來。如欲了解更多，瀏覽我們的網站，或追蹤我們的Facebook、Instagram、LinkedIn及YouTube。