土耳其7.8級地震　宣明會向災民派發燃料及保暖物資

土耳其東南部鄰近敘利亞邊境的地區於2023年2月6日發生7.8級強烈地震，導致建築物倒塌，數以千計的人死亡，傷者數以萬計，許多人仍被困在瓦礫下。世界宣明會現正評估受影響地區的需要，並向無家可歸的災民派發燃料及保暖物資，幫助他們在寒冬之中保暖。



地震震央位於加濟安泰普（Gaziantep）附近，數以百萬計的敘利亞難民聚居於當地。地震令邊境的情況雪上加霜，該地區在過去多年飽受敘利亞衝突和難民危機的困擾。根據聯合國難民署數據，土耳其收容全球最多難民，包括350萬名敘利亞難民。

「當時我們在睡覺，房屋開始搖晃，我立即跑到孩子身邊，但我不知道抱起哪一個才好。我去不到門口，距離還很遠，不過是一分鐘的時間，恍如經歷多年的無助和恐懼。」地震時身處敘利亞北部的宣明會前線員工說：「餘震不斷，我們的恐懼亦持續，不少人冒著雨雪走到街頭，許多建築物被毀，遇難者眾多，還有許多人被困在瓦礫下。」

+ 1

宣明會現正評估兩個國家的災情及需要，並開展救援工作，首要為災民提供的支援，將涵蓋水利衛生、醫療、棲身之所及保護等方面。此外，由於當地正值寒冬，氣溫降至零度以下，宣明會已經開始向避難中心派發燃料及保暖物資，幫助災民保暖。據宣明會的合作伙伴初步評估，除了食物和日用品，當地目前極需要燃料，為醫療設施及避難中心恢復供應暖氣和電力。

世界宣明會敘利亞難民救援行動總監 Johan Mooij 表示：「在寒冬中，本來已經非常脆弱的兒童和家庭再受到這場災難性的強震衝擊，我們將竭盡所能幫助那些受影響的災民。」

災民現時最需要緊急糧食、水、帳篷和兒童保護等援助，宣明會呼籲香港市民慷慨解囊，向災民伸出援手。

市民可循以下途徑捐款：

1. 網上捐款：https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/turkey-syria-earthquake-response

2. 自動櫃員機轉賬／直接存入銀行戶口：

中國銀行 012-363-1-017493-6

3. 劃線支票：抬頭請寫「香港世界宣明會」或「WORLD VISION HONG KONG」

市民請將劃線支票或銀行收據連同個人資料寄回「香港世界宣明會簡便回郵69號」收（免貼郵票），信封面請註明「土耳其及敘利亞地震緊急救援」。捐款可憑正式收據扣減稅項。

市民如對捐款有任何查詢，請致電2394 2394聯絡宣明會捐助服務部。