土耳其地震｜土敘死亡人數破9600人　救援人員：還會進一步上升

土耳其2月6日發生7.8級地震，當地與鄰國敘利亞都成為重災區，兩國死亡人數合計超過9600人。土耳其派出2萬名搜救人員，並調動75架軍機前會災區協助運送傷者及物資。在敘利亞災區因道路損毀，醫療及物資難以抵達，情況嚴峻。



土耳其當局估計，地震受災人數接近1350萬。總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）形容這是人類史上最大災難之一，他已宣布受災的10個省進入3個月緊急狀態，全國下半旗7日致哀。

救援人員正與時間競賽，他們估計死亡人數還會進一步上升。

至今國際已有70多個國家承諾向土耳其提供援助，部分組織已抵遠當地，埃爾多安感謝來助的國家和組織。

聯合國表示，通往土耳其和敘利亞之間唯一的人道主義走廊，在地震中被毀，阻礙了救援。西北重災區仍有數以百計的家庭埋於瓦礫中，呼籲國際運送搜救設備、糧食及醫療物品到當地。

世界衛生組織警告，地震最終死亡人數可能超過2萬人，又估計連同敘利亞，受災人口可能多達2300萬，包括140萬名兒童。土耳其擁有應對危機的能力，但敘利亞因戰亂陷入人道主義危機多年，資源缺乏，呼籲國際給予更多援助。

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