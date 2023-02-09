地震重創土耳其敘利亞：無國界醫生立即動員應對龐大需求

2月6日，土耳其南部和敘利亞西北部發生強烈地震。無國界醫生此前一直為敘利亞西北部人口提供援助，並在今次地震發生後立即動員團隊，與當地合作夥伴一同應對該地區持續上升的迫切需求。根據最新報導，已確認兩國已有逾1.1萬人死亡、數萬人受傷。

圖、文：無國界醫生



無國界醫生敘利亞項目總管蓋伊（Sebastien Gay）表示：「對於今次災難波及數千人，我們深感震驚和哀痛，而當中包括我們的同事及其家人。醫療設施亦大受影響，並不勝負荷，敘利亞北部的醫護人員正日以繼夜工作，以應對抵達設施的大量傷者。在震後首數小時內，無國界醫生團隊已為約200名傷者提供治療，並在伊德利卜北部運作或支援的診所和設施接收 160名死傷者，同時調動救護車來協助災民。」

無國界醫生即時向伊德利卜省和阿勒頗省（Aleppo）的23間醫療設施提供緊急支援，包括捐贈緊急醫療套裝，並派遣醫護人員以加強團隊人手。

此外，我們的團隊也向敘利亞西北部的流離失所人口捐贈毛氈和基本生活物資套裝。 地震對該地區帶來巨大破壞，已造成數百間房屋被毀，數千人無家可歸。過去三天一直在下雪，但當地人因擔心持續一整天的餘震，繼續被迫留在戶外。

(無國界醫生提供)

蓋伊補充：「敘利亞西北部的醫療和其它需求一直高企，而這次震災更令長年在戰爭下掙扎的脆弱人群的情況雪上加霜。國際救援工作必須擴大規模，以應對今次地震的嚴重後果。」

土耳其方面，據無國界醫生緊急項目總管拉沙里泰（Michel-Olivier Lacharité）表示，我們將會和當地的合作夥伴國際藍新月救濟和發展基金會聯手展開支援工作，主力分發供棲身的帳篷、非食物物資、毛氈和衣物。

無國界醫生一直與敘利亞西北部地方當局及土耳其當局保持密切聯繫，以便在有需要的地區提供援助。傷亡數字仍隨時間增加，我們目前正在評估伊德利卜、阿勒頗北部和土耳其南部的災情和需求，以便適時擴大應對。

無國界醫生在敘利亞西北部的工作

無國界醫生目前在敘利亞西北部支援 7 間醫院和婦產科醫院，以及15間基層醫療護理中心。在阿特梅（Atme），我們運作區內唯一一間燒傷病房。此外，組織支援5個醫療站，兩間非傳染病中心和11個流動診所，為超過185個國內流離失所者營地提供醫療護理。組織還在西北部超過112個國內流離失所者營地開展水利衞生工作，並在伊德利卜（Idlib）和阿夫林（Afrin）約40個營地開展社區為本的流行病學監察。

去年年底，我們呼籲聯合國安理會，更新並延長敘利亞跨境決議至少 12 個月，以繼續准許向敘利亞西北部提供人道援助。自 2016 年起，無國界醫生通過人道和商用通道，向敘利亞西北部運送8513立方米（相當於填滿近 3.5 個奧運規格的游泳池）的人道援助，總值超過 3,124萬歐元。 其中 91%的援助物資包括支援伊德利卜、阿勒頗（Aleppo）和周邊地區醫療設施的設備和必需物品，據聯合國資料顯示，這些地區仍然有 287 萬人流離失所，以及 410 萬人需要援助。

無國界醫生在土耳其的工作

我們自 1999 年起在土耳其工作。截至 2022 年底，我們為在土耳其服務難民和尋求庇護者工作的當地非政府組織提供資金和技術支援。我們的團隊更為敘利亞的醫護人員提供遠程支援。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

寒冷天氣下救援仍在持續，這正是我們需要堅守宗旨的時刻。許多生命危在旦夕，無國界醫生團隊正爭分奪秒在最有需要的地方提供援助，而他們需要你的支持。 請即捐助無國界醫生緊急救援基金，幫助我們拯救生命。

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你可通過以下網頁，捐款至我們的緊急救援基金：msf.hk/quake_461

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