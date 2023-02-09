土耳其捐款｜倖存者睡貨櫃無電無煤　救助兒童會憂災民嚴寒中露宿

土耳其及敍利亞星期一毀滅性的地震，嚴寒氣温、道路及機場被毀令救援困難。救助兒童會表示，數千名兒童及家庭極度需要援助。至今已逾15,000人於土耳其南部及敍利亞西北部死亡，數千人受傷，數字現不斷上升。



土耳其東南部鄰近敘利亞邊境的地區加濟安泰普（Gaziantep）於2月6日發生7.8級強烈地震，當時很多人正在睡覺。地震後，不少人被困瓦礫中。

救助兒童會全面展開人道救援，幫助受災地區的人民。因生還者極度需要援助，包括庇護所、毛氈、食物及醫療用品。根據世界衞生組織，約2,300萬人，包括140萬名兒童受地震影響。

根據最新數字，土耳其10個城巿約5,775幢建築物倒塌，災難觸發很多突發事件，如暖氣、電力、援助、清潔食水及通訊服務受阻，兒童因而受到驚嚇。

圖為敘利亞西北部阿勒頗省阿夫林區地震後，機械在廢墟中挖掘。（救助兒童會）

41歲的Mustafa（化名）身在加濟安泰普，他說: 「我被電視跌落地的聲响驚醒，立即帶同5個兒童及家人離開大廈。我們現在和超過20名有需要助的兒童及家庭居於預製的貨櫃內，沒有煤氣、電力及基本用品供應。我們很難過，我表親的兒子很害怕在封閉的地方，只好睡在車上。」

敍利亞經歷12年衝突，救助兒童會特別關注流離失所及居於敍利亞西北部營地的人，敍利亞西北部有近300萬人流離失所，180萬人居於受地震影響的營地。在敍利亞西北部，救助兒童會跟我們的夥伴機構合作無間，評估損毀的規模，了解情況後將為亟待救援的兒童提供協助。

敍利亞救助兒童會倡議媒體及傳訊總監Kathryn Achilles表示: 「敍利亞現在極度寒冷，我們非常關注當地災民，包括兒童，他們可能仍被困瓦礫中。許多生還者無家可歸，只能想盡辦法棲身，包括睡在車上。我們特別擔心兒童在嚴寒的氣温下睡在戶外。」

圖為敘利亞西北部阿勒頗省阿夫林區地震後被埋在被毀建築廢墟中的玩具。（救助兒童會）

「破壞的規模之大是影響居於受災地區的每個人，包括救助兒童會當地的合作夥伴及其家人。當擔任人道救援工作的人都受到影響，受災地區要取得更多幫助就更具挑戰。土耳其及敍利亞的道路損毀，向受災地區提供幫助就非常困難。國際社會需要竭盡所能支援當地進行人道救援的人。」

救助兒童會在土耳其正評估需要，並成立救援小組，跟政府及主要持份者合作，支援國家的地區危急需要。救助兒童會在地的救援隊伍計劃為受災居民提供冬天用品及緊急包，如毛氈及冬天衣物等抵禦嚴寒天氣。

關於香港救助兒童會

救助兒童會相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，我們竭盡所能——在平日及危難時刻——讓兒童可享應有的權利，使他們健康成長，獲享學習機會並受到保護。救助兒童會全球運動由30個成員組織組成，在約120個國家開展救援項目，於2009年成立的香港救助兒童會為成員組織之一。憑藉100多年的經驗與專業，我們是世界上首間及領先的獨立兒童組織——致力改變生命和我們共享的未來。如欲了解更多，瀏覽我們的網站，或追蹤我們的Facebook、Instagram、LinkedIn及YouTube。

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