星洲調查：逾七成受訪者憂東盟成為大國代理人　專家籲自強＋團結

大多數東南亞受訪者對中美博弈下東盟（ASEAN）的處境感到擔憂。 73％受訪者擔心東盟成為大國博弈場、淪為大國「代理人」，跟去年的61.5％相比，大幅上升了11.5個百分比。



中美在本區域的博弈日益升溫，令東盟國家可能淪為大國「代理人」的擔憂加劇。觀察家認為東盟必須變得更團結及強大，並在區域事務上採取主動，以獲得大國的尊重。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）東盟研究中心星期四（2月9日）發布《東南亞態勢報告：2023》，就東南亞人民對區域地緣政治課題的看法進行分析。

根據民調結果，大多數東南亞受訪者對中美博弈下東盟的處境感到擔憂。73％的受訪者擔心東盟成為大國博弈的競技場、淪為大國「代理人」，這較去年的61.5％大幅上升了11.5個百分點。

印度前國家安全顧問梅農（Shivshankar Menon）在報告發布會的線上論壇說，東盟迄今為止做到了在中美之間保持平衡，不選邊站。但他坦言，中美競爭將引發更多問題，東盟須做更多準備。

梅農認為，多數大國都抱持「階級化」的世界觀，因此東盟必須變得更強大，在應對區域事務上更團結，才能獲得大國的重視。他說，東盟可發揮號召力，在處理緬甸問題和南中國海主權爭議上更為主動。 「我認為中國和美國都會更加重視團結、積極及有前瞻性的東盟……但東盟還未充分發揮這方面的能力。」

82.6％受訪者擔心東盟反應慢且不起作用

不過，東盟能否團結一心受到質疑。 60.7％的受訪者對東盟愈來愈分裂表示擔憂，82.6％更指東盟反應慢且不起作用，無法應對政治和經濟發展的變化。

可是，梅農和新加坡外交部巡迴大使許通美教授都不認同東盟起不了作用。梅農指出，東盟是在艱難的大環境下成立，多年來對地緣政治的改變也展現了良好的適應能力。

許通美則辯護說，認為東盟反應慢且不起作用是不公平的假設。東盟相對多元，成員國有不同利益，因此須時間協商以達成共識。面對新冠疫情，東盟的反應就相當迅速，很快就通過了經濟復蘇框架；緬甸前年發生政變後，東盟也迅速通過了5點共識。

大半認為應加強凝聚力 以抵禦兩大國施壓

在中美之間保持中立不站隊，是東盟成員國一再重申的立場，也獲得人民的認同。與過去兩年一樣，絕大部份受訪者認為東盟應加強韌性和凝聚力以抵禦中美兩國的施壓（45.5％），或是堅守不站隊（30.5％）。

認為東盟難以保持中立、必須選邊站的受訪者比率則從去年的11.1％降至6％；認為東盟應通過「第三方」擴展戰略空間和選項的受訪者則從16.2％上升至18.1％。

但如果東南亞國家被迫選邊站，61.1％的受訪者傾向選擇美國，較去年的57％上升了4.1個百分點；傾向選擇中國的受訪者比率則從去年的43％減至38.9％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

