文件門｜美國司法部官員：FBI搜查彭斯住所

撰文：張子傑
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美國司法部官員2月10日向路透社表示，聯邦調查局（FBI）人員到前副總統彭斯（Mike Pence）位於印第安納州（Indiana）印第安納波利斯（Indianapolis）的住所，搜查是否藏有機密文件。

彭斯的律師雅各布（Greg Jacob）曾在1月18日知會國家檔案館，指在彭斯家中發現多份標示為機密的檔案，其後該批檔案已經轉交聯邦調查局，並承認犯錯和負上一切責任。

當地傳媒引述消息人士指，FBI人員到場搜查時，彭斯身處西岸探望剛誕下小孩的女兒，因此他派私人律師到自己家中監察搜查工作。

除了彭斯，他在白宮時期的拍檔、前總統特朗普（Donald Trump）及現任總統拜登（Joe Biden）都分別捲入「文件門」—— FBI去年8月在特朗普位於佛羅里達州（Florida）的海湖莊園（Mar-a-Lago）搜出過萬份檔案，當中包括約100份機密文件。

拜登的法律團隊在今年1月表示，他們分別在一個智庫及拜登的德拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）家中發現多份機密文件。司法部長加蘭（Merrick Garland）分別委派特別檢察官調查特朗普和拜登。

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