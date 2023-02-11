ChatGPT通過美國執業醫生資格試　研究員：AI里程碑

研究顯示，人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT通過美國執業醫師資格考試（USMLE），得分達到或接近及格所需的60分。



美國期刊《PLOS數碼醫療》星期四（2月9日）發布的報告說，該研究由3個部份組成，採用USMLE試卷2022年6月版376道試題中的350道，測試ChatGPT的多個醫學學科知悉，涉及基礎科學、生物化學、診斷推理和生物道德學。

結果顯示，ChatGPT在3個部份中取得了52.4至75分的成績。它還在研究報告的撰寫方面提供了輔助。

研究員指出，這標誌着臨床AI成熟的一個顯著里程碑。

「這些成績說明，大量的語言模型或許可以輔助醫療教育，且有可能用於臨床決策。」

由加州公司OpenAI研發的ChatGPT可以在幾秒之內編寫論文、詩歌和程序代碼。

新西蘭軟件工程專家麥考倫（Simon McCallum）說，除了ChatGPT以外，Google的人工智能醫學工具Med- PaLM，或許也能為病人提供堪比專業全科醫生的問診服務。

他預見社會即將發生變化，人們或將很快就能從Google醫生或必應（Bing）護士獲取醫療建議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

