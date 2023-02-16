美媒：疫情後美國不再是「百萬富翁磁石」

美媒2月15日稱，美國不再像新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情前那樣、美國目前已不再是「百萬富翁磁石」（Millionaire Magnet）。但阿聯酋、澳洲、新加坡、加拿大和瑞士在2022年吸引到很多百萬富翁移民到當地。



彭博社2月15日稱，根據英國移民顧問公司Henley & Partners的報告，與疫情前的水平相比，2022年高凈值人士淨流入美國的人數下跌逾80%，部份原因是富裕美國人以前所未有的速度，在外國尋找新目的地。

美國在2014年是高凈值人士，或資產超過100萬美元（約780萬港元）人士淨流入數量最多的國家。根據Henley & Partners的數據，在2022年，美國的排名已下跌至第六位，即排在阿聯酋、澳洲、新加坡、加拿大和瑞士之後。

南非新世界財富研究公司（New World Wealth）研究主管阿莫伊爾斯（Andrew Amoils）表示，人們仍在移民到美國，但是離開美國的人已大為增加。他稱很多離開美國的人都是50多歲或60多歲，其中一些人提及他們對稅項或安全的擔憂。

阿莫伊爾斯說，美國積壓EB-5投資移民簽證未批核，也導致移民到美國的外國百萬富翁人數減少，尤其是來自中國的人數。

Henley & Partners的數據顯示，在2022年，俄羅斯、中國和印度的百萬富翁外流人數最多。