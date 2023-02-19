有片︱男子圖輕生巨響引發恐慌　法國商場民眾集體逃命大混亂

法國巴黎一間商場出現顧客恐慌，四處奔逃的場景！法國內政部長在Twitter上，宣布商場發生緊急事件，已委派巴黎警長到場關切，沒有仔細說明原因，商場消費者人心惶惶，以為出現槍擊或是恐襲事件。結果所謂的緊急事件，其實是個人騷動，慌張逃命的顧客，根本就被白嚇一場。



從陽台上俯瞰大廣場，可以看到這一大群人一邊尖叫，一邊拔腿狂奔。拍攝這段影片的人，甚至還發出驚慌失措的哭泣聲。

（編按：據外媒後續報道，事件是因一名男子意圖輕生而起，巨響導致民眾恐慌。）

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目擊者：「一陣驚慌失措，每個人都向商場後面逃跑，根本不知道發生了什麼。」

法國巴黎的一間商場，消費者恐慌出逃。

法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）透過Twitter宣布，警方正在拉德芳斯商場展開行動，而且已經請警察局長趕赴現場。

隨後巴黎警察局，也Po出一樣的推文，只是多加了一句話，要求民眾不要靠近附近區域。

巴黎甚至出動鎮暴警察到場，還拉起封鎖線嚴陣以待，這麼大陣仗，也難怪消費者嚇得拔腿狂奔。

目擊者：「我看到大家從手扶梯上跑下來，我聽到尖叫聲，商店都關門了，我待在一家商店裡，之後從後面的出口逃跑。」

目擊者：「好像有人越過欄杆，或從手扶梯上摔了下來，但我不確定。」

只是巴黎警方初步調查，原來商場裏有男子因為個人因素引起騷動，不是槍擊，現場更沒有發現炸彈，雖然過去幾年，巴黎多次發生武裝襲擊，讓政府和警方隨時小心警戒，只是他們在Twitter發布警告，沒能把話說清楚，講明白。也讓這群消費者莫名受到驚嚇，白逃一場。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】