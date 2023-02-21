美國學者撰文：美國應在台灣問題上威懾北京　而非挑釁

美媒2月20日刊登美國康奈爾大學（Cornell University）中國與亞太研究教授、亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）中國問題分析中心（Center for China Analysis）高級研究員白潔曦（Jessica Chen Weiss）的文章。文章稱，美國應在台灣問題上威懾北京，而非挑釁。



《華盛頓郵報》2月20日刊登白潔曦的文章。她在文中寫道，若美國作出更多具象徵意義的行動來展示他們支持台灣的決心，包括國會議員高調訪台，這些行動都不能從根本上改變華盛頓和北京長期競爭、甚至有可能爆發戰爭的情況。

她稱如果美國國會通過決議案來承認台灣是獨立國家、拋棄美國長期以來的「一中政策」，這些都是不明智的措施，它們只會挑釁北京、並不能威懾北京。

白潔曦表示，能改變華盛頓和北京關係狀況的，是美國提出明確而可信的保證。即美國保證，美國對台灣的支持並非旨在確保台灣永久分離或正式獨立。

她指美國官員應重申，美國將接受北京和台北在沒脅迫的情況下和平達成的任何結果。她稱美國代表不應稱台灣為國家或承諾無條件捍衛台灣，因為這樣做或會為未來尋求正式獨立的台灣政界人士提供「空白支票」。