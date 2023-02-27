水牛「從天而降」重擊車頂？馬來西亞司機烏龍肇禍　妻子重傷

疑似因入夜後路段昏暗，一私家車司機因躲閃不及撞飛出現在馬路上的水牛，結果水牛竟整只壓在車頂上，導致車內一婦女重傷昏迷！



據悉，受重創的婦女，目前已送往古邦閣亮馬來西亞理科大學醫院（HUSM）的加護病房接受治療。

在黑夜中駕駛，實在需要份外小心！（按圖了解）

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這起罕見的交通事故，是在2月26日晚約11時，發生在馬來西亞巴西富地通往督峇裡路段一帶。

根據受害者家屬描述，當時車內的一對夫婦和他們的3名孩子，是到士里幸（Selising）出席親戚婚禮後，返回士美蠟（Semerak）的路上發生這起意外。

根據調查，當時是由丈夫負責駕駛，但疑似事發路段太過昏暗，以致無法提早發現水牛的出沒，而將整隻水牛撞飛，並墜落到車頂，導致當時坐在副駕駛座的婦女，蒙受重傷。

家屬表示，目前除了受害者外，其他家人均只受輕傷，目前情況穩定。

另外，巴西富地警區主任再祖裡紮警監已證實發生這起意外，並指除了婦女受重傷外，司機及當時坐在後座的3名孩子都只能受輕傷。

他表示，無論如何，警方會援引1987年陸路交通法令第43（1）項（疏忽駕駛導致意外發生）條文，對這宗案件展開調查。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：轎車閃躲不及撞飛水牛 水牛竟整隻壓在車頂上】