呆伯特作者遭美媒封殺　漫畫界健筆涉種族歧視紅線背後有段故

美國著名職場諷刺漫畫《呆伯特》（Dilbert）作者亞當斯（Scott Adams）發表涉及種族仇恨的言論後，美國多間傳媒不再繼續連載它他的作品。美國富豪馬斯克（Elon Musk）2月26日就此事稱，美媒以前對非白人進行種族歧視，如今對白人和亞裔都有種族歧視。



亞當斯說了什麼？

亞當斯22日在YouTube節目《Real Coffee with Scott Adams》上發表包括黑人是仇恨團體成員、白人應遠離黑人、自己將不再幫助黑人在內的言論。

亞當斯說，他之前一生人都在幫助黑人，但唯一成果是被稱為種族主義者。

馬斯克力撐亞當斯

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）和太空探索技術公司（SpaceX）的創辦人兼Twitter行政總裁（CEO）馬斯克在Twitter回覆相關推文時稱：「傳媒是種族主義者」。

馬斯克稱：「很長一段時間以來，美國媒體一直針對非白人種族歧視，現在他們對白人和亞裔人種族歧視。美國的精英院校和高中也發生同樣的事。也許他們可以嘗試不做種族主義者。」

亞當斯是誰？

亞當斯1957年於美國紐約出生，1995年才成為全職漫畫家。他1986年至1995年在美國電話公司太平洋貝爾（Pacific Bell）工作期間遇到的人，為他創作《呆伯特》許多角色提供素材。

連載漫畫《呆伯特》1989年首次面世。亞當斯的畫作1991年獲100間紙媒刊登，而這一數字在1994年上升至400，有100間紙媒刊登他的作品。它之後還被製作成電視劇並在1999年獲得艾美獎（Emmy Award）。

作品爭議並非首次

亞當斯2020年稱，呆伯特電視劇在多年前被電視台腰斬，原因是他是白人，而與其合作的哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下電視台UPN決定轉往面向非裔美國觀眾。

《呆伯特》開始以反覺醒（Anti-Woke）為主題後，2022年9月遭77間傳媒撤掉。去掉「人們從進步議題中覺醒」的本意，Woke一詞在英國是指「政治正確」的事物，現在也被用於批評社會和種族正義運動的過度行為，類似港人說的「左膠」。

亞當斯的漫畫還嘲笑環境、社會及企業管治（ESG）運動。