氣球事件｜美國駐華大使：難於應付北京　呼籲兩黨合作

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）2月27日以視像方式出席美國商會活動並發言。他在談及中國議題時稱，北京是華府難以應付的，美國應以跨黨派的方式應對。



伯恩斯表示，在中國這個「難對付的」政府打交道時，保持兩黨合作的方式很重要。

他指出，中國因氣球事件失去全球影響力和信譽。伯恩斯稱中國將氣球事件歸咎於美國有點「奧威爾式」。

「奧威爾式」一詞衍生自英國名作家奧威爾（George Orwell）。奧威爾1949年出版的小說《1984》批判極權主義政府，書中「老大哥」（Big Brother）及「新語」（Newspeak）等詞彙也成為用於形容極權主義的代名詞。

伯恩斯在談及台灣時稱，需激勵世界其他地方，確保對台灣進行脅迫或恐嚇的北京，不能免於懲罰。

他說美國在印太地區的地位比5年前或10年前更強，而中國意識到美國會留在此區。

消息人士23日向《環球時報》透露，伯恩斯23日出席中國美國商會第22屆年度答謝晚宴致辭時大肆批評中國，在場的美國商會和企業界人士不滿。有企業高層將伯恩斯稱為「美式戰狼」。

中國美國商會年度答謝晚宴2月15日在北京舉行，中美政商界代表約350人參加活動。美國駐華大使伯恩斯出席晚宴並致辭。伯恩斯在致辭中批評中國貿易、國有企業、產業補貼、網絡安全、審查制度、防疫、人權政策，也提及近期發生的無人飛艇事件，致辭嚴重超時。其批評中國的言論招致在場嘉賓不滿。

一名熟悉相關情況的消息人士23日告訴《環球時報》，有中國美國商會的工作人員稱，伯恩斯發表演講時，「現場氣氛極為尷尬」，這次晚宴是商會年度最高規格活動，伯恩斯卻在現場多次提及敏感內容，「商會原想避免的話題幾乎被他全部提到」。有美國企業負責人後來反覆責問商會，為何邀請伯恩斯，認為其言論將可能影響今後與中方有關部門的溝通關係。

據該消息人士稱，有在場美方人士毫不客氣地稱伯恩斯的演講是「胡說八道」，認為其不合時宜地談論中美關係，美中貿易全國委員會應重新考慮是否邀請伯恩斯參加今年委員會50周年慶祝活動。