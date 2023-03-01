災難先兆？大量黑鳥「淹沒」墨西哥馬路　專家揭真相

外媒報道，有網友分享影片，稱近日有上千隻黑鳥聚集在墨西哥北部城市的街頭。



從畫面中可看出，街道和房子上聚集大量黑鳥，畫面宛如希治閣（Alfred Hitchcock）執導的驚悚片《鳥》，引發部分網友擔憂是災難前兆。

對此，專家澄清，這種黑鳥習慣在非繁殖時期，保持群聚以確保安全，拍攝地點附近可能有牠們的棲息地。

疑是末日先兆惹恐慌 點擊放大瀏覽影片截圖：

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《每日星報》報道，一名Twitter網友分享這支影片，稱黑鳥可能是預測到環境危機，才出現神秘群聚。據了解，美國德州、長島和紐澤西等城市，過去也曾出現過這樣的景象。

有網友指出，鳥類有「飛離危險」的習性，這可能不是個好兆頭。許多人則懷疑是因為氣候惡劣，導致上千隻鳥飛往墨西哥。部分網友則質疑這種場面與太陽閃焰（Solar Flare）或地核能量磁場有關。

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專家看法

《美聯社》針對影片中的鳥類行為，詢問了耶魯大學鳥類學家普魯姆（Richard Prum）。他指出，影片中的鳥類極可能是藍頭黑鸝（Brewer's blackbird）。

這種鳥類主要棲息在美國中部和西部，每逢冬天就會飛往美國南部和墨西哥。普魯姆也表示，為了躲避補食者，藍頭黑鸝在非繁殖季節，於傍晚大量群聚的現象十分正常。

他解釋，生物個體只要和同伴待在一起，都能避免被補食的風險。從影片中可看出，該地點應該正在起霧，或接近傍晚時刻。

他推測這些鳥類在附近有個過夜的大型棲息地，可能是公園或小樹林。由於部分鳥類在飛往棲息地前群聚，才構成如此駭人的景象。

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