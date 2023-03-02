誰當馬斯克接班人？傳博林接手Twitter　學老闆攜妻兒留宿公司

Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）正物飾接班人選，據美媒3月1日報道，博林公司（Boring Company）總裁兼Twitter高層戴維斯（Steve Davis）或正預備任職Twitter新一任行政總裁。



《商業內幕》（Business Insider）1日引述矽谷新聞網站「平台」（Platformer）消息稱，Twitter員工曾接聽戴維斯電話，答覆員工表現問題，稍後公司即宣布新一輪裁員，引致公司內部多人猜測戴維斯或為Twitter新任行政總裁人選。

戴維斯2019年起擔任馬斯克旗下隧道建設公司博林行政總裁，此前曾在太空探索技術公司（SpaceX）工作，科技新聞網站The Information稱，二人自2003年以來一直合作至今。

馬斯克（Elon Musk，左）2018年與戴維斯（Steve Davis，右）出席論壇活動（影片截圖）

報道稱，戴維斯2022年10月曾仿傚馬斯克，留宿於Twitter三藩市總部，更攜同妻子和二人剛誕下的嬰兒入住，是睡在辦公室的首批Twitter員工之一。

本次並非戴維斯首次負責削減公司成本。馬斯克曾要求戴維斯設法減少5億美元開支，最終他透過削減外部公司合約及更改相關條款，為Twitter省下近10億美元支出。