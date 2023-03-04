ChatGPT寫求職信被識破　僱主小貼士：勿直接複製貼上

ChatGPT可以幫忙解答、翻譯、甚至寫作任何的東西，包括求職信。不過近日有僱主表示，她收到了一份「近乎完美」的求職信，最終發現原來是ChatGPT代寫的。她給求職者一個意見：好歹也執一下字眼，別Copy&Paste——直接複製貼上。



商業內幕（Business Insider）分享了一名雇主的經驗，曼迪唐（Mandy Tang）是一位健身教練和公司老闆，她一天在招聘網站貼出了招聘告示，5分鐘後就收到了來信。

ChatGPT可以

這篇求職信內容寫得非常公正，格式和內容十分出色，而且很貼切曼迪唐的求職需要，近乎完美。不過仔細一看，曼迪唐發了一個問題：這人的求職信怎麼和她在招聘告示的內容十分相像，例如曼迪唐開了5年的公司，求職信也寫着開了5年的公司。

曼迪唐隨即想起，有人在說過求職開始會用ChatGPT寫求職信。因此她打開了ChatGPT，把自己的招聘告示交給AI，讓AI幫忙寫一副求職信。誰知出來的答案：和那人的求職信內容幾乎一模一樣，讓她相當驚訝。

曼迪唐理所當然無視了那位求職者，最後聘請了另外3位優秀人才。Talent.com營運副總裁布爾斯馬（Robert Boersma）表示，這些人工智能生成的求職信越來越容易被發現：「如果你的求職信只會使用技術性詞彙，言句空泛，缺乏深度和個性，即使结構合理但缺乏微小細節，那麼招聘人會很有可能看出這是一封AI寫成的求職信。」

曼迪唐表示，她並不反對求職者利用AI協助自己寫一篇求職信，但確保把自己的信息也寫進去，把AI的文章作為起點並修改，而不是單純的——複製貼上。