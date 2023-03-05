兩會｜外媒：共產黨勢鞏固中央集權　習近平卻拆除「防火牆」？

全國兩會3月5日在北京召開，外界普遍預計中國政府多個重要職位「大換血」，鞏固國家主席習近平的權力。不過在集權背後，中國如何走出後疫情時代經濟勢成為兩會其中一個重點，因此有外媒認為，經濟問題或左右習近平的地位。



綜合德國之聲（Deutsche Welle）、新加坡《海峽時報》（Straits Times）、《衛報》（Guardian）及英國廣播公司（BBC）3月4日報道，多名政治分析師指，無論中共如何決定改革政府主要架構，集中權力始終是核心問題，而盛傳的國安及公安部門由國務院轉移至新設、由黨控制的內政委員會就是明顯例子。

報道提到，專家估計中國政府的新團隊全部都是與習近平關係密切之人，但指權力過度集中，當地發生突如其來的狀況時，習近平就沒有「防火牆」保護自己。分析員特別指出，卸任在即的國務院總理李克強以往一直分擔責任，減低對體制的傷害，但如今這層「保護罩」不再存在，意味一旦有事時，矛頭就會直指習近平和中共黨高層。

李克強任期屆滿後，上海市前委書記、現任中央政治局常委李強成為總理熱門人選，他本身與習近平共事多年，固然獲得信任，但同時亦有聲音認為他在上海疫情期間的過度嚴格封城責無旁貸。有商界人士就對李強持正面態度，指他是將Tesla帶到上海的功臣，而且在擔任江蘇省委書記時，曾與阿里巴巴創辦人馬雲等高層研究中國商業環境，因此他被視為較開明派人士。

不過習近平近年下令控制科技企業的舉動，或令李強上任後推動經濟政策時，需要在忠於習近平及穩住投資者信心之間取得平衡。