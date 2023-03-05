方力申女友Maple指控韓國攝理教性侵　教主鄭明析收私密照選妃

Netflix新紀錄片《以神之名：信仰的背叛》3月3日登場，內容圍繞韓國宗教醜聞，其中一名曾信奉攝理教的受害香港人、藝人方力申女友葉萱（Maple Yip）（韓文名：鄭秀晶）指控攝理教教主鄭明析性侵她。韓媒3月5日稱，教會成員會向鄭明析提供女信徒的私密照，讓他憑照片「選妃」。



在1999年，有女教徒離開攝理教教會後遭綁架毆打，幸她成功逃脫，令教主涉嫌性侵女教徒的事件曝光。鄭明析2009年2月判監10年，至2018年釋放，但之後傳出他再度傳教與涉嫌犯案的消息。

韓國新聞網站Newsnjoy於3月5日稱，鄭明析曾表示，他即使在監獄服刑期間也會收到不同女性身穿裙子、比堅尼、或裸體拍攝的照片。在他憑照片「選妃」後，教會會安排他喜歡的女子到監獄探望他。報道指，這些女子在探望鄭明析後，會到附近的公寓，並站在可看到監獄的窗戶前，向鄭明析打招呼。

報道稱，另一名澳洲籍女子表示也曾遭鄭明析性侵。她指當時還見到另一些已遭鄭明析性侵的女子，但她們將他的行為視為理所當然，她們又負責引誘其他年輕女性、將她們帶到鄭明析面前。

▼Netflix新紀錄片《以神之名：信仰的背叛》預告片的截圖：

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攝理教是什麼？

攝理教原名為基督教福音宣教會（又稱JMS，鄭明析名字縮寫），現年78歲的創辦人兼教主鄭明析1945年生於韓國，1978年開始到首爾傳教，教會不走保守路線，舉辦歌舞活動、巡遊等吸引年輕人，也在多間大學招收信徒。鄭明析並在家鄉忠清南道「月明洞」設大本營，與多名「情婦」居住在此。

鄭明析揚言讀過聖經2000次，自稱「彌賽亞」（Messiah，意即救世主），不斷宣傳「我是神」，他被指控以「愛的教育」或「檢查身體」為幌子性侵女信徒，遭洗腦的受侵犯者還以為得到「上帝的愛」。部份女信徒還會為教主「供應」其他年輕女生，甚至故意尋找他偏愛的逾170厘米高個子女性。

指控他性侵的人來自韓國、澳洲、日本、台灣等地，藝人方力申女友、香港人葉萱（Maple Yip）也是受害者。

▼《以神之名：信仰的背叛》預告片▼