岸田文雄顧問警告：除非解決這問題　日本會消失

日本首相岸田文雄一顧問稱，如果不能減緩可能破壞社會安全網和經濟的出生率下降問題，日本有一天將會從世界上消失。



日本衛生及勞動部2月28日發公的最新數據顯示，2022年日本的人口出生率降到新的歷史低點，首次跌破80萬。同年，日本總死亡人數為158.2萬人，同樣創新高。日本老齡化社會危機加劇。

彭博社星期一（3月6日）報道，在人口出生率和同性戀、雙性戀、跨性別者等（統稱LGBTQ+）少數群體問題方面，為岸田文雄提供建議的森雅子（Masako Mori），在東京受訪時說：

如果我們繼續這樣下去，這個國家將會消失。 日本首相顧問森雅子

日本侍產假：日本近年來飽受老齡少子化困擾，當局大力推產假政策。（Getty Images）

她說：「那些必須經歷日本消失過程的人們，將是最大的受害者。這對我們的子孫來說，就像是一個可怕的疾病。」

去年，日本死亡人數約為新生兒的兩倍。曾擔任部長、現為上議院議員的森雅子說，日本的出生率「不是逐漸下降，而是直線下降」，她說：「這意味着現在出生的孩子，未來將面對在一個扭曲、萎縮，且失去運作能力的社會。」

她警告說，如果現在不採取任何行動，日本的社會保障體系將會崩潰，工業和經濟實力將會下降，自衛隊將沒有足夠的新兵來保護國家。

岸田文雄誓言要將用於兒童和家庭的支出增加一倍，以減緩出生率下滑的速度。目前日本出生率的下滑速度比預期還要快。

森雅子說，雖然現在要扭轉出生率下滑的趨勢極其困難，因為育齡女性人數下降，但政府必須盡一切努力來減緩出生率下滑的速度，並幫助減輕低出生率帶來的損害。

圖為2021年7月31日，一對夫妻站在岡山縣笠岡市的向日葵花田內，將他們的新生子女舉起，供站在後方的攝影師拍照。（Getty）

岸田文雄尚未宣布他的新支出計劃內容，但他指新計劃與過往政策不同，「將把重點放在不同層面」，並提到增加兒童津貼、改善托兒服務和改變工作方式等。

但批評者認為，向有孩子的家庭砸錢不足以解決問題。政府性別平等小組的一份文件稱，日本需要進行全面改革，包括減輕婦女撫養孩子的負擔，並使她們在生育後更容易重返社會工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

